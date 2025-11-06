CG Road Accident: तेज रफ्तार ट्रेलर ने मवेशियों के झुंड को रौंदा, 3 की मौत, सड़क पर बिखरा खून…

शिकायतकर्ता रविकांत राजवाड़े, निवासी ग्राम धनिया, जो कई वर्षों से गौसेवा का कार्य करते हैं, ने बताया कि 4 नवंबर की रात करीब 9 बजे ग्राम खम्हरिया निवासी संतोष साहू ने फोन पर उन्हें हादसे की जानकारी दी। रविकांत अपने साथियों अमित अग्रवाल, रवि पांडेय और प्रमोद कश्यप के साथ मौके पर पहुंचे तो तीनों गायें मृत पड़ी थीं। घटना की रिपोर्ट सीपत थाने में दर्ज की गई। पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर चालक की तलाश कर रही है और वाहन की लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास जारी है।