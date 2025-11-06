CG Road Accident: तेज रफ्तार ट्रेलर ने मवेशियों के झुंड को रौंदा, 3 की मौत, सड़क पर बिखरा खून…

सड़क पर बैठे मवेशी (Photo Patika)
CG Road Accident: बिलासपुर जिले के ग्राम लुतरा मेन रोड पर मंगलवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क पार कर रही तीन गायों को कुचल दिया। हादसे में दो सफेद और एक लाल रंग की गाय की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गया।
शिकायतकर्ता रविकांत राजवाड़े, निवासी ग्राम धनिया, जो कई वर्षों से गौसेवा का कार्य करते हैं, ने बताया कि 4 नवंबर की रात करीब 9 बजे ग्राम खम्हरिया निवासी संतोष साहू ने फोन पर उन्हें हादसे की जानकारी दी। रविकांत अपने साथियों अमित अग्रवाल, रवि पांडेय और प्रमोद कश्यप के साथ मौके पर पहुंचे तो तीनों गायें मृत पड़ी थीं। घटना की रिपोर्ट सीपत थाने में दर्ज की गई। पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर चालक की तलाश कर रही है और वाहन की लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास जारी है।
सड़क पर मवेशियों की मौजूदगी सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, बल्कि इंसानों के लिए भी खतरा है। अचानक झुंड के सामने आ जाने से कई बार बड़े हादसे टलते-टलते रह जाते हैं। वाहन चालकों का कहना है कि रात में हाईवे पर अचानक मवेशी आ जाएं तो ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है। कई बार हादसे में गाड़ी चालक को ही दोषी ठहराया जाता है।
यह कोई पहला हादसा नहीं है। सिर्फ डेढ़ महीने में 70 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। जुलाई में नेशनल हाइवे में ही 22 गौवंशीय पशुओं को वाहन ने रौंदा था, जिनमें 17 की जान गई थी। रतनपुर इलाके में भी ट्रक ने करीब 20 मवेशियों को कुचला था। लगातार हो रही इन घटनाओं से लोग दहशत में हैं।
