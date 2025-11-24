CG Vyapam: हैंडपंप टेक्नीशियन परीक्षा में हंगामा, 127 परीक्षार्थियों को नहीं मिला प्रवेश, सामने आई ये बड़ी वजह

CG Vyapam: हैंडपंप टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा के दौरान रविवार को देवकीनंदन स्कूल परीक्षा केंद्र में विवाद की स्थिति बन गई। निर्धारित समय के बाद पहुंचे कई परीक्षार्थियों को गेट पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद नाराज परीक्षार्थियों ने केंद्र पर तैनात व्यापमं कोआर्डिनेटर को घेर कर विरोध प्रदर्शन किया। देरी से पहुंचे उम्मीदवारों का कहना है कि जब एक परीक्षार्थी जो समय के बाद बाहर घूमता मिला, उसे प्रवेश दिया गया तो मात्र एक-दो मिनट की देरी से पहुंचे बाकी छात्रों को क्यों रोक दिया गया।