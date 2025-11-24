CG Vyapam: हैंडपंप टेक्नीशियन परीक्षा में हंगामा, 127 परीक्षार्थियों को नहीं मिला प्रवेश, सामने आई ये बड़ी वजह

परीक्षार्थी। ( Photo - Patrika )
CG Vyapam: हैंडपंप टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा के दौरान रविवार को देवकीनंदन स्कूल परीक्षा केंद्र में विवाद की स्थिति बन गई। निर्धारित समय के बाद पहुंचे कई परीक्षार्थियों को गेट पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद नाराज परीक्षार्थियों ने केंद्र पर तैनात व्यापमं कोआर्डिनेटर को घेर कर विरोध प्रदर्शन किया। देरी से पहुंचे उम्मीदवारों का कहना है कि जब एक परीक्षार्थी जो समय के बाद बाहर घूमता मिला, उसे प्रवेश दिया गया तो मात्र एक-दो मिनट की देरी से पहुंचे बाकी छात्रों को क्यों रोक दिया गया।
देवकीनंदन स्कूल केंद्र में कुल 360 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी, जिनमें से 233 परीक्षार्थी समय पर पहुंचे। जबकि 127 परीक्षार्थी निर्धारित समय पर केंद्र नहीं पहुंचे और परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए।
कोआर्डिनेटर डॉ. प्रवीण कुमार पांडेय ने प्रेस रिलीस में बताया कि बिलासपुर में कुल 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। आकड़े 3101 ने फॉर्म भरा, 1971 ही समय पर पहुंचे, 1130 परीक्षार्थी रहे गैरमौजूद (लगभग 36% अनुपस्थित)
देवकीनंदन सेंटर के गेट के बाहर परीक्षार्थी जब बाहर घूम रहे एक परीक्षार्थी के लिए गेट खोलने का आरोप लगा रहे थे। व्यापमं के कोआर्डिनेटर डॉ. प्रवीण कुमार पांडेय का कहना है कि 10.50 बजे कुछ परीक्षार्थी खड़े दिखे। ये लोग परीक्षा केंद्र में प्रवेश देने की मांग कर रहे थे, लेकिन गेट बंद हो चुका था, इसलिए उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया गया।
हैंडपंप टेक्नीशियन पद के लिए आयोजित परीक्षा जिन सेंटरों में आयोजित की गई, उनमें शासकीय जेपी वर्मा पीजी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज जरहाभाठा, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज लिंक रोड, देवकीनंदन दीक्षित कन्या हाई स्कूल, महारानी लक्ष्मी बाई गर्ल्स हायर सेंकेडरी स्कूल, स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकंडेरी स्कूल राजेंदर नगर, हायर सेंकेंडरी स्कूल राजेंद्र नगर, सरकंडा स्कूल, पीएमश्री कन्या हाई स्कूल नूतन चौक, गवर्नमेंट स्कूल चांटीडीह स्कूल शामिल है।
व्यापमं द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में ड्रेस कोड, वैध प्रवेश पत्र और सुबह 10.30 बजे तक अनिवार्य रूप से परीक्षा केंद्र में उपस्थिति सहित 15 नियम तय किए गए थे। कई दूरस्थ जिलों से पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रवेश पत्र की साफ कॉपी निकलवाने में दिक्कत हुई और दोबारा फोटो कॉपी कराने के कारण उन्हें देरी हुई।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग