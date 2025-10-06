CIMS में नशेबाजों पर सख्ती! ब्रेथ एनालाइजर से जांच, पकड़े जाने पर सीधे पुलिस के हवाले…

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल CIMS (छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) में अब शराबियों की खैर नहीं है। अस्पताल प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए फैसला लिया है कि परिसर में शराब पीकर हंगामा करने वालों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति शराब के नशे में पाया गया, तो उसे तुरंत सिम्स चौकी पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा।