CIMS में नशेबाजों पर सख्ती! ब्रेथ एनालाइजर से जांच, पकड़े जाने पर सीधे पुलिस के हवाले...
CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल CIMS (छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) में अब शराबियों की खैर नहीं है। अस्पताल प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए फैसला लिया है कि परिसर में शराब पीकर हंगामा करने वालों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति शराब के नशे में पाया गया, तो उसे तुरंत सिम्स चौकी पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा।
अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि बीते कुछ समय से अस्पताल परिसर में कुछ लोग नशे की हालत में आकर मरीजों और स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। इस पर रोक लगाने के लिए शाम 6 बजे के बाद संदिग्ध लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है।
प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मरीजों और उनके परिजनों के लिए यह नियम सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अस्पताल में अब सुरक्षा कर्मियों को निगरानी और नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परिसर को पूरी तरह से शराब मुक्त क्षेत्र बनाया जा सके।
