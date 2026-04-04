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छत्तीसगढ़ में पहली बार जटिल स्पाइन सर्जरी, मुम्बई के दिग्गज सर्जनों ने संभाली कमान, मरीजों को मिली राहत

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए बिलासपुर के शासकीय सुपरस्पेशलिटी अस्पताल, कोनी में पहली बार जटिल स्पाइन सर्जरी कैम्प का सफल आयोजन किया गया।

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बिलासपुर

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Khyati Parihar

Apr 04, 2026

पहली बार जटिल स्पाइन सर्जरी (सांकेतिक AI इमेज)

पहली बार जटिल स्पाइन सर्जरी (सांकेतिक AI इमेज)

First Spine Surgery Camp CG: बिलासपुर जिले में स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। शासकीय सुपरस्पेशलिटी अस्पताल, कोनी में पहली बार जटिल स्पाइन सर्जरी कर न केवल मरीजों को राहत दी गई, बल्कि छत्तीसगढ़ को सुपरस्पेशलिटी चिकित्सा के मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया गया है।

पहली बार यहां मुम्बई से आए विशेषज्ञ स्पाइन सर्जनों की टीम

शासकीय सुपरस्पेशलिटी अस्पताल, कोनी में आयोजित स्पाइन सर्जरी कैम्प ने प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। पहली बार यहां मुम्बई से आए विशेषज्ञ स्पाइन सर्जनों की टीम द्वारा जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं।

विशेषज्ञ टीम में डॉ. शेखर भोजराज, डॉ. रघुप्रसाद वर्मा, डॉ. प्रेमिक नागाड, डॉ. प्रमित पावसकर और डॉ. विस्मय हरकरे शामिल हैं। इनके साथ प्रबंधन सहयोगी रोशन कुले भी मौजूद रहे। अस्पताल प्रशासन ने सुनियोजित तरीके से कैम्प का संचालन किया। इस अवसर पर संभागायुक्त सुनील जैन, कलेक्टर संजय अग्रवाल, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त रितेश अग्रवाल, सिम्स के डीन डॉ. रमनेश मूर्ति तथा अस्पताल के एमएस डॉ. बी.पी. सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

पहले दिन तीन जटिल सर्जरी सफल

तीन दिवसीय कैंप में के पहले दिन चयनित मरीजों का सीटी स्कैन, एमआरआई और रक्त जांच के आधार पर गहन परीक्षण किया गया। शुक्रवार को तीन जटिल स्पाइन सर्जरी सफलतापूर्वक की गईं, जबकि 4 अप्रैल को भी 3 और ऑपरेशन प्रस्तावित हैं।

हर ऑपरेशन में 3 से 4 घंटे का समय

विशेषज्ञों के अनुसार, प्रत्येक सर्जरी में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। यह प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और उच्च तकनीकी दक्षता वाली होती है। इसमें एनेस्थेसिया, रेडियोडायग्नोसिस, ऑर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जरी विभागों की संयुक्त भूमिका रही। नर्सिंग स्टाफ ने भी अहम योगदान दिया। अस्पताल के एमएस डॉ. बी.पी. सिंह ने बताया कि आगे भी इस तरह के सुपरस्पेशलिटी कैम्प नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे।

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Published on:

04 Apr 2026 02:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / छत्तीसगढ़ में पहली बार जटिल स्पाइन सर्जरी, मुम्बई के दिग्गज सर्जनों ने संभाली कमान, मरीजों को मिली राहत

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