छत्तीसगढ़ में पहली बार जटिल स्पाइन सर्जरी, मुम्बई के दिग्गज सर्जनों ने संभाली कमान, मरीजों को मिली राहत

खेलते-खेलते 3 साल की बच्ची के सिर में फंसी गगरी, इस हाल में पहुंची अस्पताल, फिर- मासूम खेल रही थी…, हंस रही थी… और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक छोटी सी गलती ने उसकी सांसें थाम दीं। 3 साल की बच्ची के सिर में स्टील की गगरी इस तरह फंस गई कि चेहरा और गर्दन जकड़ गए। परिवार की घबराहट के बीच सिम्स पहुंची इस नन्हीं जान को डॉक्टरों ने अपनी कुशलता से नई राहत दी और एक बड़ा हादसा टल गया… पूरी खबर पढ़े