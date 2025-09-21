EOW की दबिश से मचा हड़कंप, रायपुर-बिलासपुर समेत प्रदेशभर के 10 ठिकानों पर मारा छापा, जांच जारी…

EOW Raid In CG: ईओडब्ल्यू (EOW) की टीम ने तड़के जांजगीर में कोयला घोटाले के मामले में छापेमारी की। 12 सदस्यीय टीम ने शहर के विभिन्न हिस्सों में दबिश दी। खासकर कोयला व्यापारी जय चंद कोसल के घर पर रेड की गई। टीम ने अकलतरा के अंबेडकर चौक स्थित उनके निवास स्थल पर कार्रवाई की। सूचना मिलने के बाद आसपास हड़कंप मच गया।
जय चंद के पिता खनिज विभाग में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ हैं। EOW की कार्रवाई से इलाके में तनाव का माहौल बन गया और सुबह-सुबह पुलिस और अधिकारियों के पहुंचने से लोग दंग रह गए। अधिकारियों ने मौके पर आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए। मामले की आगे की जांच जारी है।
कोयला और शराब घोटाले की जांच में EOW की टीम ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में कई ठिकानों पर छापा मारा। बिलासपुर में कोयला घोटाले के मामले में कार्रवाई की गई। रायपुर के देवनगरी स्थित शराब कारोबारी अवधेश यादव के घर पर भी EOW की टीम ने दबिश दी और जांच कर रही है।
जानकारी के अनुसार, रायपुर में टीम ने 3 से 4 ठिकानों पर छापा मारा और प्रदेशभर में कुल 10 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। अधिकारियों ने सभी जगह दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए हैं। जांच अभी जारी है।