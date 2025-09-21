EOW की दबिश से मचा हड़कंप, रायपुर-बिलासपुर समेत प्रदेशभर के 10 ठिकानों पर मारा छापा, जांच जारी…

EOW Raid In CG: ईओडब्ल्यू (EOW) की टीम ने तड़के जांजगीर में कोयला घोटाले के मामले में छापेमारी की। 12 सदस्यीय टीम ने शहर के विभिन्न हिस्सों में दबिश दी। खासकर कोयला व्यापारी जय चंद कोसल के घर पर रेड की गई। टीम ने अकलतरा के अंबेडकर चौक स्थित उनके निवास स्थल पर कार्रवाई की। सूचना मिलने के बाद आसपास हड़कंप मच गया।