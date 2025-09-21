Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

EOW की दबिश से मचा हड़कंप, रायपुर-बिलासपुर समेत प्रदेशभर के 10 ठिकानों पर मारा छापा, जांच जारी…

EOW Raid In CG: EOW की टीम ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में कई शराब और कोयला कारोबारी के ठिकानों पर छापा मारा। रायपुर में 3-4 ठिकानों समेत प्रदेश में कुल 10 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है।

बिलासपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 21, 2025

EOW की दबिश से मचा हड़कंप (Photo source- Patrika)
EOW की दबिश से मचा हड़कंप (Photo source- Patrika)

EOW Raid In CG: ईओडब्ल्यू (EOW) की टीम ने तड़के जांजगीर में कोयला घोटाले के मामले में छापेमारी की। 12 सदस्यीय टीम ने शहर के विभिन्न हिस्सों में दबिश दी। खासकर कोयला व्यापारी जय चंद कोसल के घर पर रेड की गई। टीम ने अकलतरा के अंबेडकर चौक स्थित उनके निवास स्थल पर कार्रवाई की। सूचना मिलने के बाद आसपास हड़कंप मच गया।

जय चंद के पिता खनिज विभाग में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ हैं। EOW की कार्रवाई से इलाके में तनाव का माहौल बन गया और सुबह-सुबह पुलिस और अधिकारियों के पहुंचने से लोग दंग रह गए। अधिकारियों ने मौके पर आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए। मामले की आगे की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

3200 करोड़ के शराब घोटाले में बड़ा एक्शन, सिंडिकेट बनाने वाले 3 आरोपी अब EOW की गिरफ्त में…
रायपुर
3200 करोड़ के शराब घोटाले में बड़ा एक्शन, सिंडिकेट बनाने वाले आरोपी अब EOW की गिरफ्त में...(photo-patrika)

EOW Raid In CG: इन जगहों पर भी EOW ने दी दबिश

कोयला और शराब घोटाले की जांच में EOW की टीम ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में कई ठिकानों पर छापा मारा। बिलासपुर में कोयला घोटाले के मामले में कार्रवाई की गई। रायपुर के देवनगरी स्थित शराब कारोबारी अवधेश यादव के घर पर भी EOW की टीम ने दबिश दी और जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, रायपुर में टीम ने 3 से 4 ठिकानों पर छापा मारा और प्रदेशभर में कुल 10 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। अधिकारियों ने सभी जगह दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए हैं। जांच अभी जारी है।

ये भी पढ़ें

अवैध वसूली से खरीदी संपत्तियां? EOW ने लगाया आरोप… सौम्या केस में 22 सितंबर को अहम सुनवाई
रायपुर
CG News: अवैध वसूली से खरीदी गईं 16 संपत्तियां(photo-patrika

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Sept 2025 12:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / EOW की दबिश से मचा हड़कंप, रायपुर-बिलासपुर समेत प्रदेशभर के 10 ठिकानों पर मारा छापा, जांच जारी…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.