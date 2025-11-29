CM साय की तस्वीर के साथ अभद्रता का मामला गरमाया, कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज, Video वायरल

भाजयुमो जिलाध्यक्ष की शिकायत के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विजय पांडेय, कांग्रेस कार्यकर्ता सदाब खान सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 190, 191(2), 126(2) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।