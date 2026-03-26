Flight News: दिल्ली-प्रयागराज उड़ानें 15 अप्रैल तक ही, नया टाइमटेबल जल्द जारी करेगा एलाइंस एयर

30 मार्च से अंबिकापुर-दिल्ली हवाई सेवा शुरू, किराया 6000 रुपए तक होने की संभावना- अंबिकापुर से दिल्ली के लिए हवाई सेवा 30 मार्च से फिर शुरू होने जा रही है। एलायंस एयर मां महामाया एयरपोर्ट (दरिमा) से सप्ताह में दो दिन सोमवार और बुधवार को उड़ान संचालित करेगी। यह फ्लाइट बिलासपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। जारी शेड्यूल के अनुसार, 30 मार्च को अंबिकापुर से फ्लाइट दोपहर 12 बजे रवाना होगी और करीब 2.30 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इस रूट पर 72 सीटर एटीआर विमान का संचालन किया जाएगा। वहीं बिलासपुर के लिए शुक्रवार को भी सेवा उपलब्ध रहेगी… पूरी खबर पढ़े