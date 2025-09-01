1 सितंबर से बड़ा बदलाव: सोने की तर्ज पर अब चांदी पर भी होगी हॉलमार्किंग, मिलेगी शुद्धता की गारंटी

Silver Hallmarking: हर महीने की पहली तारीख कुछ खास बदलाव लेकर आती है। एक सितंबर से कुछ खास बदलाव होने वाले हैं, जिनका असर आप की जिंदगी पर पड़ेगा। इनमें प्रमुख है सोने की ही तरह चांदी पर भी हॉलमार्किंग।
केंद्र सरकार की इस पहल के बाद आभूषण विक्रेता को अब चांदी की शुद्धता की गारंटी भी देनी होगी। इससे उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पाद मिलेगा। हालांकि, यह नियम शुरुआती दौर में स्वैच्छिक रहेगा, यानी ग्राहक चाहें तो हॉलमार्क वाली पायल, चेन, अंगूठी, बिछिया आदि खरीद सकेंगे। या बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी का चुनाव भी कर सकते हैं।
हॉलमार्किंग सोने की ज्वेलरी की तरह ही होगी। 6 अंकों के यूनिक कोड यानी एचयूआईडी से पता चलेगा गहना किस शुद्धता का है। बीआईएस केयर एप पर जाकर वेरीफाई एचयूआइडी से चेक किया जा सकेगा कि गहना पर डाला गया नंबर असली है या नकली।
भारतीय मानक ब्यूरो ने चांदी की शुद्धता के लिए 6 स्टैंडर्ड मानक तैयार किए हैं। यह कोड बीआईएस की प्रमाणिक लैब से लगेगा। इससे पता चलेगा चांदी कितनी फीसदी शुद्ध है। इसमें 900, 800, 835, 925, 970 और 990 का स्तर शामिल हैं।