700 साल पुरानी परंपरा जीवित, इंद्रावती को सोने की नाव और चांदी की पतवार अर्पित…

पूर्वजों से चली आ रही परंपरा के अंतर्गत ग्रामीण सामूहिक रूप से नदी तट पर एकत्र होते हैं। ग्राम पुजारी द्वारा सेवा-अर्जी विधान सम्पन्न कराया जाता है और इसके बाद सोने की नाव, चांदी की पतवार, सफेद बकरा, चोका मुर्गा, चोकी मुर्गी, साठ दिन में पकने वाले धान की बालियां (साठका) और लांदा जैसी भेंट नदी व ग्रामदेवी को अर्पित की जाती है। ग्रामीणों का विश्वास है कि इस अनुष्ठान से गांव में समृद्धि, अच्छी फसल और सुख-शांति बनी रहती है।