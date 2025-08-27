700 साल पुरानी परंपरा जीवित, इंद्रावती को सोने की नाव और चांदी की पतवार अर्पित…

Bastar News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में परंपराओं और आस्थाओं से सराबोर बस्तर अंचल के घाटकवाली गांव में मंगलवार को इंद्रावती नदी के तट पर एक अनूठा अनुष्ठान संपन्न हुआ। ग्रामवासियों ने प्राणदायिनी इंद्रावती नदी को सोने की नाव और चांदी की पतवार अर्पित कर अपनी आस्था प्रकट की। इसी अवसर पर ग्रामदेवी जलनी आया से गांव में नयाखानी तिहार मनाने की अनुमति भी मांगी गई।
जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित यह गांव अपनी 700 साल पुरानी परंपराओं के लिए जाना जाता है। ग्रामीणों का मानना है कि इंद्रावती ही उनके जीवन और खेती का मुख्य आधार है। पूर्वजों से चली आ रही परंपरा के तहत प्रत्येक वर्ष यह आयोजन होता है, जिसमें आसपास के सैकड़ों ग्रामीण जुटते हैं।
ग्राम पुजारी मंगतु राम कश्यप ने विधि-विधान से सेवा अर्जी विधान सम्पन्न कराया। इस अवसर पर नदी और ग्रामदेवी को सोने की नाव, चांदी की पतवार, सफेद बकरा, चोका मुर्गा, चोकी मुर्गी, साठ दिन में पकने वाले धान की बालियां (साठका) और लांदा सहित अनेक पारंपरिक भेंट अर्पित की गई। ग्रामीण मानते हैं कि इस अनुष्ठान से प्रकृति प्रसन्न होती है और गांव को समृद्धि व सुख-शांति प्राप्त होती है।
ग्राम के माटी पुजारी मंगतु राम कश्यप ने बताया कि यह परंपरा गांव की स्थापना के साथ लगभग सात शताब्दियों पूर्व शुरू हुई थी और आज भी निरंतर जारी है। यह आयोजन न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि गांव की एकजुटता और सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित रखता है।
इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक सीताराम, श्यामसुंदर, पंडरू कश्यप, सम्पत, इश्पर, विजय, रामनाथ, जुगल, कुमर, मयतर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सामूहिक श्रद्धा और उत्साह के बीच पूरे गांव में पर्व जैसा माहौल रहा।
इस अवसर पर गांव और आसपास के सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। वृद्धजन, महिलाएँ और बच्चे सभी अनुष्ठान में शामिल हुए और इंद्रावती के तट पर सामूहिक भोज और पारंपरिक गीत-संगीत का आयोजन भी किया गया। इस तरह यह आयोजन न केवल आस्था का पर्व बन गया, बल्कि सामूहिक उत्सव का रूप भी ले लिया।