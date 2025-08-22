खतरे के निशान से नीचे आया इंद्रावती का जलस्तर, अब बाढ़ जैसी स्थिति से लोगों को मिली राहत

स्थानीय लोगों के अनुसार गोरिया बहार नाला, जहां बारिश के समय पानी का तेज बहाव होने से आवाजाही प्रभावित हो रही थी, वहां भी जलस्तर सामान्य हो चुका है और यातायात सुचारू रूप से शुरू हो गया है। बारिश से जिले के अधिकांश जल स्रोत भी लबालब भर गए हैं। गांव-गांव के डबरी और तालाबों में पर्याप्त जल संग्रह हुआ है, जिससे आने वाले दिनों में किसानों को सिंचाई और ग्रामीणों को जल आपूर्ति में सहूलियत मिलेगी।