CG Weather: 24 घंटे में 98 मिमी बारिश दर्ज, तरबतर हुआ शहर, दर्जनों घरों में घुसा नाली को ओव्हर फ्लो पानी

CG Weather: सोमवार को शहर में 98 मिमी बारिश दर्ज की गई। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 22 अगस्त तक तेज और हल्की बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। लोग जहां घरों में पानी घुसने से परेशान हैं, वहीं सड़कों पर जलभराव ने यातायात को भी बाधित कर दिया है। शहरवासियों ने नगर निगम से तुरंत जल निकासी और नालियों की सफाई की मांग की है।