CG Weather: 24 घंटे में 98 मिमी बारिश दर्ज, तरबतर हुआ शहर, दर्जनों घरों में घुसा नाली को ओव्हर फ्लो पानी

CG Weather: लगातार हो रही बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया है। सोमवार को हुई झमाझम बारिश से कई वार्डों की निचली बस्तियों में पानी भर गया। घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। धरमपुरा मार्ग स्थित बिनाका मॉल के सामने नालियों के ओवरफ्लो होने से दर्जनों घरों के भीतर घुटनों तक पानी भर गया।
घण्टों तक पानी नहीं उतरने से लोगों को बारिश थमने का इंतजार करना पड़ा, जब बारिश कम हुई तो घर में नालियों का कचरा भरा हुआ था। बारिश के पहले नलियों की सफाई न होना और जल निकासी उचित व्यवस्था नहीं किए जाने से नगर निगम के खिलाफ लोगों ने नाराजगी व्यक्त की।
कुछ इसी तरह महारानी वार्ड, वीर सावरकर वार्ड, मोती तालाब पारा सहित अन्य बस्तियों में भी पानी भरने से आमजन त्रस्त रहे। बारिश के चलते कच्चे मकानों की दीवारें और छतें कमजोर पड़ रही हैं, जिससे लोग खौफजदा हैं। यही नहीं बीते दिनों हो रही बारिश से मवेशियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
शहीद पार्क के भीतर और बाहर भी जलभराव की स्थिति बनी रही। पार्क से लगे मुख्य मार्ग पर पानी घुटनों तक आ गया, जिसके कारण पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया। पानी में फंसकर कई बाइक और स्कूटी बंद हो गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में इसी तरह की परेशानी होती है, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई ठोस तैयारी नहीं की जाती।
CG Weather: सोमवार को शहर में 98 मिमी बारिश दर्ज की गई। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 22 अगस्त तक तेज और हल्की बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। लोग जहां घरों में पानी घुसने से परेशान हैं, वहीं सड़कों पर जलभराव ने यातायात को भी बाधित कर दिया है। शहरवासियों ने नगर निगम से तुरंत जल निकासी और नालियों की सफाई की मांग की है।
अनिल कश्यप, वीर सावरकर वार्ड: नगर निगम सिर्फ बारिश के बाद कागजी कार्यवाही करता है। किसी तरह का स्थायी समाधान नहीं होने से हर साल हमें यही परेशानी झेलनी पड़ती है।लाखों खर्च, पर रिजल्ट शून्य साबित हो रहा है।
रमेश यादव, धरमपुरा: नालियों की सफाई समय पर नहीं होती। नतीजा यह है कि बारिश होते ही पानी ओवरफ्लो होकर सड़क और घरों में भर जाता है। करीब एक किलोमीटर तक जगह-जगह पानी भर जाता है।
CG Weather: सुनीता साहू, महारानी वार्ड निवासी: हर साल बारिश में यही समस्या होती है। घरों के भीतर तक पानी घुस जाता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को काफी दिक्कत होती है। जनप्रतिधियों के दावे खोखले साबित हो रहे हैं।