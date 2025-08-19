CG News: ऐसी कार्रवाई पहली बार… आज से नगर निगम चलाएगा टावर सील करने का अभियान

नगर सरकार में ऐसी कार्रवाई पहली बार होने जा रही है। राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा बताते हैं कि 5 अगस्त को कंपनियों को बकाया जमा करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया था लेकिन कंपनियों ने शुल्क जमा नहीं किया। 84 टावर का 1 करोड़ 56 लाख 80 हजार रुपए बकाया है। अब टावरों को सील किया जाएगा। राणा ने बताया कि मंगलवार को एटीसी, इंडस टावर और जिओ टावर को सील किया जाएगा। नगर निगम महापौर संजय पांडे के मार्गदर्शन व राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा के नेतृत्व में इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है।