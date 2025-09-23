ऑनलाइन चाकू खरीद-बिक्री करने वालों पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- दोषियों पर जल्द कार्रवाई करें…

बता दें कि अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में इस वर्ष 1 जनवरी से 30 जून के बीच चाकूबाजी के 677 मामले दर्ज किए गए हैं। ऑनलाइन खरीदे गए कुल 211 चाकू जब्त किए गए। इसके अलावा दुकानदारों से स्प्रिंग बटन वाले चाकू जब्त किए गए और उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। जुलाई में स्प्रिंग बटन वाले 10 चाकू रखने वाले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ भी अपराध दर्ज किया गया।