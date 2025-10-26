दयालबंद में रास्ता अवरुद्ध करने पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- अतिक्रमणकारी राज्य को सीधी चुनौती दे रहे, प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा?

बता दें कि दयालबंद पुल के नीचे रहने वाले 15 परिवारों के लिए इस्तेमाल होने वाले चिह्नित फुटपाथ को कुछ लोगों ने अवरुद्ध कर दिया। इन लोगों ने पहले उक्त स्थल से लगी ज़मीन खरीदने की कोशिश की थी। विफल रहने पर उन्होंने अब वहां एक लोहे का गेट और दीवार खड़ी कर दी, जिस पर एक धमकी भरा नोट भी चिपका है कि उस रास्ते से गुजरने वालों को ’उचित उपचार’ दिया जाएगा। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस बिभू दत्ता गुरु की खंडपीठ ने आरोपियों के रवैए और धमकी देने पर कड़ी नाराज़गी व्यक्त की।