Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

वीरान जंगल से आस्था धाम तक… 300 साल पुराना है छत्तीसगढ़ का ये मंदिर, नीम-पीपल तले से शुरू हुई परंपरा

CG News: बिलासपुर के कुदुदंड स्थित मां महामाई माता चौरा मंदिर का इतिहास सैकड़ों वर्षों पुराना है। पंडित लोमश पाण्डेय ने बताया कि यह मंदिर 300 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है।

2 min read

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 01, 2025

मां महामाई माता चौरा मंदिर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

मां महामाई माता चौरा मंदिर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: बिलासपुर के कुदुदंड स्थित मां महामाई माता चौरा मंदिर का इतिहास सैकड़ों वर्षों पुराना है। पंडित लोमश पाण्डेय ने बताया कि यह मंदिर 300 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। पहले यहां पीपल और नीम के पेड़ के नीचे माता की प्रतिमा विराजमान थी, जिसके कारण इस स्थान को माता चौरा कहा जाने लगा। समय के साथ मंदिर का स्वरूप बदला और श्रद्धालुओं की आस्था ने इसे मंदिर का रूप दिलाया। यहां बैगा समुदाय के लोगों ने पूजा आरंभ की थी।

मनोकामना दीप से रोशन रहता है मंदिर

आज माता चौरा मंदिर न केवल स्थानीय बल्कि आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं का आस्था केंद्र बन चुका है। नवरात्रि में सैकड़ों श्रद्धालु ने मनोकामना दीप प्रज्ज्वलित किए हैं। मंदिर में सुबह और शाम नियमित आरती होती है। नवरात्रि, चैत्र नवरात्र और अन्य विशेष अवसरों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। संध्या आरती के समय मंदिर प्रांगण दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है और वातावरण भक्ति रस से भर जाता है।

2017 में नया स्वरूप, 2020 में निर्माण

माता चौरा सेवा समिति के मीडिया प्रभारी दिनेश निर्मलकर ने बताया कि सालों वर्ष पहले मंदिर के आस-पास घना जंगल हुआ करता था। शाम ढलते ही लोग वहां जाने से कतराते थे। कहा जाता है कि उस इलाके में अक्सर जंगली जानवर और शेर दिखाई देते थे। इस वजह से सूर्यास्त के बाद भक्त मंदिर में पूजा करने भी नहीं जाते थे।

शुरुआत में मंदिर की पूजा-पाठ की जिमेदारी बैगा समुदाय के लोगों के पास थी। श्रद्धालुओं के सहयोग से वर्ष 1995-96 में मंदिर का पहला निर्माण किया गया। 2014 में समिति का गठन किया गया। 2017 में मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ और भक्तों के सहयोग से 2020 में इसे नया भव्य स्वरूप मिला। मंदिर का गर्भगृह और प्रांगण दोनों का विस्तार किया गया। भक्तों की आस्था लगातार बढ़ती गई।

पंडित ने बताया कि पुरातत्व विभाग की टीम भी यहां पहुंचकर मंदिर के इतिहास का अध्ययन कर चुकी है। उनका मानना था कि यह स्थल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मंदिर की पौराणिकता और आस्था के कारण यहां पीढ़ी-दर-पीढ़ी पूजा परंपरा चलती रही।

ये भी पढ़ें

Navratri special: 45 साल पहले बना सतबहिनिया मंदिर, मां दुर्गा संग सात महुआ पेड़ों की पूजा से पूरी होती है मनोकामना, जानें इतिहास
बिलासपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 04:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / वीरान जंगल से आस्था धाम तक… 300 साल पुराना है छत्तीसगढ़ का ये मंदिर, नीम-पीपल तले से शुरू हुई परंपरा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bilaspur News: बिलासपुर रेल मंडल के 15 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की मंजूरी, जानिए क्या होगा लाभ?

बिलासपुर

कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, आत्म-अभिव्यक्ति का जरिया… 8 किलो रंगोली से 18 घंटे में बनाई मां शेरावाली की ‘दिव्य’ तस्वीर

18 घंटे में बनाई मां शेरावाली की ‘दिव्य’ तस्वीर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

Dussehra 2025: 72 साल पुरानी परंपरा… बिलासपुर में 20 फीट के रावण से हुई थी दशहरे की शुरुआत, जानिए इतिहास

72 साल पुरानी परंपरा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

Bilaspur High Court: 17 साल पुराने एट्रोसिटी मामले में हाईकोर्ट ने शिक्षिका को बरी किया, जानें क्या कहा?

हाईकोर्ट (फोटो-पत्रिका)
बिलासपुर

18 साल पुराने तखतपुर तार चोरी मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, कहा- अब जेल भेजना उचित नहीं… जानें क्या है पूरा मामला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Photo Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.