वीरान जंगल से आस्था धाम तक… 300 साल पुराना है छत्तीसगढ़ का ये मंदिर, नीम-पीपल तले से शुरू हुई परंपरा

CG News: बिलासपुर के कुदुदंड स्थित मां महामाई माता चौरा मंदिर का इतिहास सैकड़ों वर्षों पुराना है। पंडित लोमश पाण्डेय ने बताया कि यह मंदिर 300 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। पहले यहां पीपल और नीम के पेड़ के नीचे माता की प्रतिमा विराजमान थी, जिसके कारण इस स्थान को माता चौरा कहा जाने लगा। समय के साथ मंदिर का स्वरूप बदला और श्रद्धालुओं की आस्था ने इसे मंदिर का रूप दिलाया। यहां बैगा समुदाय के लोगों ने पूजा आरंभ की थी।