Holiday: गोवर्धन पूजा का स्थानीय अवकाश रद्द, अब इस जिले में 10 दिसंबर को रहेगा स्थानीय अवकाश, जानें वजह!

अंग्रेजों ने सोनाखान की जनता पर दमन और अत्याचार बढ़ा दिए। बढ़ते जुल्म और जनता की पीड़ा को देखते हुए वीर नारायण सिंह की पत्नी ने उन्हें अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। इसके बाद वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया। उन्हें रायपुर जेल भेजा गया और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जयस्तंभ चौक पर फांसी दी गई। उनके बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम में एक अमिट छाप छोड़ी और वे आज भी जनता के नायक के रूप में याद किए जाते हैं।