महिला टीचर से अभद्र व्यवहार, टीचर से कहा- पत्नी मायके में, अकेलापन महसूस हो रहा…

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि मनीष वर्मा पहले भी उन्हें अकेली पाकर गलत तरीके से हाथ पकड़ चुका है। इसकी शिकायत उन्होंने स्टाफ से की थी। इसके अलावा, आरोपी प्राचार्य निजी बातें करने के बहाने उन्हें परेशान करता था। वह अक्सर अपनी निजी जिंदगी के बारे में कहता था कि पत्नी मायके में रहती है और वह अकेलापन महसूस करता है। महिला टीचर का आरोप है कि उसकी नीयत ठीक नहीं और वह बुरी-बुरी बातें करता है।