76 की रफ्तार, दो बार तोड़ा सिग्नल, फिर हुई भीषण टक्कर… लाल खदान हादसे की जांच में बड़ा खुलासा! दो दिन में 29 कर्मचारियों से पूछताछ

जांच के दौरान हादसे की तकनीकी, मानव त्रुटि और सिग्नलिंग सिस्टम से जुड़ी सभी संभावनाओं की गहन पड़ताल की गई। दो दिन में अफसरों ने 29 अधिकारी-कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं। डीआरएम कार्यालय में हुई जांच के दौरान सीआरएस ने सेक्शन, यार्ड, इंजीनियरिंग, सिग्नल और कैबिन विभाग के इंचार्ज अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों से एक-एक कर पूछताछ की। पूछताछ के बाद बाहर निकले कुछ कर्मचारियों ने बताया कि अधिकारी उनसे यह जानकारी ले रहे थे कि हादसे वाले दिन यानी 4 नवंबर को वे कितने से कितने समय तक ड्यूटी पर थे और उस समय उन्होंने कैबिन या मैप पर क्या देखा।