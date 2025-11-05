Patrika LogoSwitch to English

घायल यात्रियों का हाल-चाल लेने अस्पताल पहुंचे सांसद-विधायक, कांग्रेस ने मांगा मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ मुआवजा

Bilaspur Train Accident Update: केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद तोखन साहू मंगलवार शाम सेंट्रल रेलवे अस्पताल और सिम्स पहुंचे, जहां उन्होंने घायल यात्रियों का हालचाल जाना और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मंत्री ने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि उपचार में कोई कमी न रहे।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 05, 2025

अस्पतालों में पहुंचे सांसद व विधायक (फोटो सोर्स- पत्रिका)

अस्पतालों में पहुंचे सांसद व विधायक (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bilaspur Train Accident Update: छत्तीसगढ़ की बिलासपुर जिले में मंगलवार को बड़ी रेल दुर्घटना हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मेमू लोकल ट्रेन का इंजन वाला भाग मालगाड़ी के गार्ड केबिन के ऊपर चढ़ गया। शुरुआत में 5 लोगों के मौत की खबर थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 11 पहुंच गया है। वहीं 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बिलासपुर के अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा मालगाड़ी के ट्रेन मैनेजर शैलेश चंद्रा ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई।

घायल यात्रियों का हाल-चाल लेने अस्पतालों में पहुंचे सांसद व विधायक

केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद तोखन साहू मंगलवार शाम सेंट्रल रेलवे अस्पताल और सिम्स पहुंचे, जहां उन्होंने घायल यात्रियों का हालचाल जाना और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मंत्री ने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि उपचार में कोई कमी न रहे। साहू ने बताया कि वे लगातार राहत कार्यों की जानकारी ले रहे हैं और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से संपर्क में हैं। इस दौरान बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक भी उनके साथ थे।

कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव कांग्रेस विधायक दिलीप लहरिया, राजेंद्र शुक्ला, प्रमोद नायक, अभय नारायण राय, जितेंद्र पांडे शिव बालक कौशिक आदि ने रेलवे हॉस्पिटल और सिस पहुंचकर घायलों से और उनके परिजनों से मुलाकात की और हर संभव सहायता प्रदान करने की बात कही।

कांग्रेसियों ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि, 1-1 करोड़ मुआवजा मांगा

इधर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने शहीद विनोद चौबे प्रतिमा के पास रेल हादसे में मृत यात्रियों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़, गंभीर घायलों को 50-50 लाख, सामान्य घायलों को 5-5 लाख मुआवजा और परिजनों को नौकरी देने की मांग की।

साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे व बिलासपुर ज़ोन के जिमेदार अधिकारियों के निलंबन की भी मांग की गई। इस दौरान पूर्व महापौर रामशरण यादव, प्रदेश सचिव महेश दुबे, नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप, प्रवक्ता ऋषि पांडेय, ब्लॉक अध्यक्ष जावेद मेमन, युवा कांग्रेस अध्यक्ष राजू यादव आदि मौजूद रहे।

बिलासपुर रेल हादसे में बड़ा अपडेट: लोको पायलट की इस गलती से हुआ भीषण हादसा! 2011 में भी गई थीं 18 जानें
बिलासपुर
बिलासपुर रेल हादसे में बड़ा अपडेट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

आर्थिक तंगी के तनाव में हंसिया से पत्नी पर हमला, जेल में रहने की अवधि को हाईकोर्ट ने माना पर्याप्त

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर

कांग्रेस नेता त्रिलोक बिहार चुनाव में वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त, पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान, CG के 55 नेता प्रचार में सक्रिय

congress flag
बिलासपुर

धान खरीदी की तारीख तय, लेकिन तैयारी नदारद… समितियों में अब तक नहीं पहुंचा बारदाना, किसान परेशान

धान खरीदी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

कोई मां को ढूंढ रहा था, कोई बेटे को… हादसे के बाद स्टेशन से अस्पताल तक हाहाकार, प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों ने सुनाई आपबीती

पत्रिका टीम को प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों ने बताई खौफनाक हादसे की कहानी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

Bilaspur Train Accident: रेल हादसे में जिंदा बचे मालगाड़ी के मैनेजर से होगी पूछताछ, तेज रफ़्तार मेमू लोकल को देख गाड़ी से कूदकर बचाई जान

Bilaspur Train Accident: रेल हादसे में जिंदा बचे मालगाड़ी के मैनेजर से होगी पूछताछ, तेज रफ़्तार मेमू लोकल को देख गाड़ी से कूदकर बचाई जान
बिलासपुर
