घायल यात्रियों का हाल-चाल लेने अस्पताल पहुंचे सांसद-विधायक, कांग्रेस ने मांगा मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ मुआवजा

Bilaspur Train Accident Update: छत्तीसगढ़ की बिलासपुर जिले में मंगलवार को बड़ी रेल दुर्घटना हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मेमू लोकल ट्रेन का इंजन वाला भाग मालगाड़ी के गार्ड केबिन के ऊपर चढ़ गया। शुरुआत में 5 लोगों के मौत की खबर थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 11 पहुंच गया है। वहीं 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बिलासपुर के अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा मालगाड़ी के ट्रेन मैनेजर शैलेश चंद्रा ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई।