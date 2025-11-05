घायल यात्रियों का हाल-चाल लेने अस्पताल पहुंचे सांसद-विधायक, कांग्रेस ने मांगा मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ मुआवजा

अस्पतालों में पहुंचे सांसद व विधायक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Bilaspur Train Accident Update: छत्तीसगढ़ की बिलासपुर जिले में मंगलवार को बड़ी रेल दुर्घटना हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मेमू लोकल ट्रेन का इंजन वाला भाग मालगाड़ी के गार्ड केबिन के ऊपर चढ़ गया। शुरुआत में 5 लोगों के मौत की खबर थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 11 पहुंच गया है। वहीं 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बिलासपुर के अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा मालगाड़ी के ट्रेन मैनेजर शैलेश चंद्रा ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई।
केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद तोखन साहू मंगलवार शाम सेंट्रल रेलवे अस्पताल और सिम्स पहुंचे, जहां उन्होंने घायल यात्रियों का हालचाल जाना और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मंत्री ने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि उपचार में कोई कमी न रहे। साहू ने बताया कि वे लगातार राहत कार्यों की जानकारी ले रहे हैं और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से संपर्क में हैं। इस दौरान बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक भी उनके साथ थे।
कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव कांग्रेस विधायक दिलीप लहरिया, राजेंद्र शुक्ला, प्रमोद नायक, अभय नारायण राय, जितेंद्र पांडे शिव बालक कौशिक आदि ने रेलवे हॉस्पिटल और सिस पहुंचकर घायलों से और उनके परिजनों से मुलाकात की और हर संभव सहायता प्रदान करने की बात कही।
इधर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने शहीद विनोद चौबे प्रतिमा के पास रेल हादसे में मृत यात्रियों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़, गंभीर घायलों को 50-50 लाख, सामान्य घायलों को 5-5 लाख मुआवजा और परिजनों को नौकरी देने की मांग की।
साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे व बिलासपुर ज़ोन के जिमेदार अधिकारियों के निलंबन की भी मांग की गई। इस दौरान पूर्व महापौर रामशरण यादव, प्रदेश सचिव महेश दुबे, नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप, प्रवक्ता ऋषि पांडेय, ब्लॉक अध्यक्ष जावेद मेमन, युवा कांग्रेस अध्यक्ष राजू यादव आदि मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग