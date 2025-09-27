Navratri 2025: सपनों के आदेश से बना 800 साल पुराना नगोई का महामाया मंदिर, दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु… 800 साल से आस्था का केंद्र

मंदिर के मुख्य पुजारी कौशल किशोर ने बताया कि रतनपुर के राजा माता महामाया की प्रतिमा को रथ में रखकर मल्हार से रतनपुर ले जा रहे थे। यात्रा के दौरान जब राजा बैमा नगोई पहुंचे तो वहीं उनके रथ का पहिया टूट गया। रात होने पर राजा ने उसी स्थान पर विश्राम किया। इसी दौरान देवी महामाया ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि उनका मंदिर इसी स्थान पर स्थापित किया जाए। इसके बाद यहीं माता महामाया की प्रतिमा स्थापित कर मंदिर निर्माण कराया गया।