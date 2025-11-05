धान खरीदी की तारीख तय, लेकिन तैयारी नदारद… समितियों में अब तक नहीं पहुंचा बारदाना, किसान परेशान

समितियों में न बारदाना पहुंचा है, न तौल मशीनों की जांच पूरी हुई है। इस बीच, किसानों ने खेतों में अर्ली वैरायटी के धानों की कटाई शुरू कर दी है। कई किसान धान को खलिहान और घरों के बाहर जमा कर रहे हैं। इन दिनों मौसम के भी मिजाज बदले हुए हैं, ऐसे में फसल के खराब होने की आशंका बढ़ गई है।किसानों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी प्रशासनिक लापरवाही के कारण उन्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि समितियों में अधूरी तैयारी के चलते टोकन कटने और धान बेचने में अधिक समय लग सकता है।