Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

धान खरीदी की तारीख तय, लेकिन तैयारी नदारद… समितियों में अब तक नहीं पहुंचा बारदाना, किसान परेशान

Dhan Kharidi: प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है। ऐसे में अब केवल 12 दिन ही बचे हैं, लेकिन अब तक अधिकांश समितियों में बारदाने की आपूर्ति नहीं हो सकी है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 05, 2025

धान खरीदी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

धान खरीदी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Dhan Kharidi: प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है। ऐसे में अब केवल 12 दिन ही बचे हैं, लेकिन अब तक अधिकांश समितियों में बारदाने की आपूर्ति नहीं हो सकी है। इससे खरीदी की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। जमीनी स्तर पर व्यवस्था अधूरी है।

समितियों में न बारदाना पहुंचा है, न तौल मशीनों की जांच पूरी हुई है। इस बीच, किसानों ने खेतों में अर्ली वैरायटी के धानों की कटाई शुरू कर दी है। कई किसान धान को खलिहान और घरों के बाहर जमा कर रहे हैं। इन दिनों मौसम के भी मिजाज बदले हुए हैं, ऐसे में फसल के खराब होने की आशंका बढ़ गई है।किसानों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी प्रशासनिक लापरवाही के कारण उन्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि समितियों में अधूरी तैयारी के चलते टोकन कटने और धान बेचने में अधिक समय लग सकता है।

4 सूत्रीय मांग को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर

धान खरीदी में काम करने वाले ऑपरेटरों और डेटा एंट्री कर्मियों ने चार सूत्री मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं लेकिन न तो हमें नियमित किया जा रहा है, न ही वेतन बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिससे काम करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होतीं, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे।

धान खरीदी की तमाम तैयारियां पूरी कर संबंधित अधिकारी ओके रिपोर्ट देें: कलेक्टर

कलेक्टर ने मंगलवार को साप्ताहिक टीएल बैठक में धान खरीदी सहित शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस माह 15 नवम्बर से किसानों से धान खरीदी शुरू होने वाली है। चेकलिस्ट के अनुरूप संबंधित अधिकारी तमाम तैयारियां पूर्ण कर ओके रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दें। खरीदी कार्य से जुड़े कर्मियों को अंतिम रूप से प्रशिक्षण भी दिया जाए। धान बेचने और इसका भुगतान पाने में किसानों को किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर ने बैठक में राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने दिसम्बर के अंत तक प्राप्त लक्ष्य का 75 प्रतिशत उपलब्धि पूर्ण करने को कहा है। कलेक्टर ने कहा कि कुछ किसान पीएम किसान सम्मान योजना के लाभ पाने से छूटे हुए हैं। उनकी पतासाजी की जाए।

ये भी पढ़ें

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी की तैयारी तेज! 17 नवंबर से समर्थन मूल्य पर खरीदी, 22 नए केंद्र बनाए गए
बालोद
CG Dhan Kharidi: धान खरीदी की तैयारी तेज! 17 नवंबर से समर्थन मूल्य पर खरीदी, 22 नए केंद्र बनाए गए(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 01:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / धान खरीदी की तारीख तय, लेकिन तैयारी नदारद… समितियों में अब तक नहीं पहुंचा बारदाना, किसान परेशान

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

आर्थिक तंगी के तनाव में हंसिया से पत्नी पर हमला, जेल में रहने की अवधि को हाईकोर्ट ने माना पर्याप्त

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर

कांग्रेस नेता त्रिलोक बिहार चुनाव में वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त, पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान, CG के 55 नेता प्रचार में सक्रिय

congress flag
बिलासपुर

घायल यात्रियों का हाल-चाल लेने अस्पताल पहुंचे सांसद-विधायक, कांग्रेस ने मांगा मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ मुआवजा

अस्पतालों में पहुंचे सांसद व विधायक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

कोई मां को ढूंढ रहा था, कोई बेटे को… हादसे के बाद स्टेशन से अस्पताल तक हाहाकार, प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों ने सुनाई आपबीती

पत्रिका टीम को प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों ने बताई खौफनाक हादसे की कहानी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

Bilaspur Train Accident: रेल हादसे में जिंदा बचे मालगाड़ी के मैनेजर से होगी पूछताछ, तेज रफ़्तार मेमू लोकल को देख गाड़ी से कूदकर बचाई जान

Bilaspur Train Accident: रेल हादसे में जिंदा बचे मालगाड़ी के मैनेजर से होगी पूछताछ, तेज रफ़्तार मेमू लोकल को देख गाड़ी से कूदकर बचाई जान
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.