अचानक जोरदार झटका लगा, कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ? बिलासपुर ट्रेन हादसे के चश्मदीद यात्रियों ने बताई दिल दहला देने वाली आपबीती

राकेश तिवारी व सोनू पांडेय ने बताया कि गतौरा रेलवे स्टेशन तक सब कुछ सामान्य था। गतौरा से जैसे ही ट्रेन निकली और लाल खदान के पास पहुंची, अचानक जोर से झटका महसूस हुआ, कुछ सेकेंड के लिए ऐसा लगा जैसे कि सांसे ही थम गई। टक्कर से पूरे डिब्बे के यात्री एक दूसरे से टकरा गए। हम लोग भी सीट से नीचे गिर गए, कुछ यात्री एक-दूसरे के ऊपर गिर गए। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा हादसा जरूर हुआ है।