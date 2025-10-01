Public Holiday: बड़ी खुशखबरी! इस माह 16 दिन बंद रहेंगे स्कूल, जारी हुआ आदेश, जानें वजह?

दशहरा और दीपावली की छुट्टियों को जोड़ने पर इस माह स्कूल कुल 16 दिन बंद रहेंगे। यह बच्चों और अभिभावकों दोनों के लिए खुशखबरी है। अभिभावक अपने बच्चों के साथ घर पर त्योहारों की तैयारियां कर पाएंगे, वहीं बच्चे पढ़ाई के दबाव से थोड़ा हल्के होकर पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ त्योहार (Public Holiday) मनाएंगे। इस तरह अक्टूबर महीना छात्रों के लिए मौज-मस्ती और त्योहारों का महीना साबित होने जा रहा है।