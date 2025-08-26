Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

रेलवे कोचिंग डिपो हादसा! सफाई के दौरान ओएचई करंट की चपेट में आया युवक, इंचार्ज पर FIR दर्ज

CG News: बिलासपुर जिले में सिरगिट्टी थाना क्षेत्र स्थित रेलवे कोचिंग डिपो में शनिवार को काम के दौरान एक युवक हाईवोल्टेज करंट की चपेट में आ गया।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Aug 26, 2025

रेलवे कोचिंग डिपो हादसा! सफाई के दौरान ओएचई करंट की चपेट में आया युवक, इंचार्ज पर FIR दर्ज(photo-patrika)
रेलवे कोचिंग डिपो हादसा! सफाई के दौरान ओएचई करंट की चपेट में आया युवक, इंचार्ज पर FIR दर्ज(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सिरगिट्टी थाना क्षेत्र स्थित रेलवे कोचिंग डिपो में शनिवार को काम के दौरान एक युवक हाईवोल्टेज करंट की चपेट में आ गया। पुलिस के अनुसार, ग्राम मुलमुला जिला जांजगीर-चांपा निवासी चरणदास मानिकपुरी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वह और उसका साथी प्रताप बर्मन कुमार इंजीनियरिंग कंपनी में कार्यरत हैं।

CG News: रेलवे कोचिंग डिपो में करंट की चपेट में आया युवक

यह कंपनी रेलवे अधिकारी साइड इंचार्ज मीना की देखरेख में काम करता है। 23 अगस्त को दोनों ट्रेन के ऊपर एसी लिकेज का काम कर रहे थे। बारिश होने पर वे नीचे आ गए, लेकिन मीना ने उन्हें दोबारा ऊपर चढ़ने को कहा और भरोसा दिलाया कि जैमर (करंट बंद करने वाला यंत्र) बंद है। प्रताप जैसे ही ट्रेन पर चढ़ा, उसे 25 हजार वॉट का करंट लगा।

वह 10-15 मिनट तक वहीं पड़ा रहा। होश आने पर फिर से करंट लगने से वह ट्रेन से नीचे गिर गया। एबुलेंस उपलब्ध न होने पर उसे ऑटो से रेलवे अस्पताल ले जाया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि साइड इंचार्ज मीना की लापरवाही से यह हादसा हुआ। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 04:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / रेलवे कोचिंग डिपो हादसा! सफाई के दौरान ओएचई करंट की चपेट में आया युवक, इंचार्ज पर FIR दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.