रेलवे कोचिंग डिपो हादसा! सफाई के दौरान ओएचई करंट की चपेट में आया युवक, इंचार्ज पर FIR दर्ज

यह कंपनी रेलवे अधिकारी साइड इंचार्ज मीना की देखरेख में काम करता है। 23 अगस्त को दोनों ट्रेन के ऊपर एसी लिकेज का काम कर रहे थे। बारिश होने पर वे नीचे आ गए, लेकिन मीना ने उन्हें दोबारा ऊपर चढ़ने को कहा और भरोसा दिलाया कि जैमर (करंट बंद करने वाला यंत्र) बंद है। प्रताप जैसे ही ट्रेन पर चढ़ा, उसे 25 हजार वॉट का करंट लगा।