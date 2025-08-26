रेलवे कोचिंग डिपो हादसा! सफाई के दौरान ओएचई करंट की चपेट में आया युवक, इंचार्ज पर FIR दर्ज

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सिरगिट्टी थाना क्षेत्र स्थित रेलवे कोचिंग डिपो में शनिवार को काम के दौरान एक युवक हाईवोल्टेज करंट की चपेट में आ गया। पुलिस के अनुसार, ग्राम मुलमुला जिला जांजगीर-चांपा निवासी चरणदास मानिकपुरी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वह और उसका साथी प्रताप बर्मन कुमार इंजीनियरिंग कंपनी में कार्यरत हैं।
यह कंपनी रेलवे अधिकारी साइड इंचार्ज मीना की देखरेख में काम करता है। 23 अगस्त को दोनों ट्रेन के ऊपर एसी लिकेज का काम कर रहे थे। बारिश होने पर वे नीचे आ गए, लेकिन मीना ने उन्हें दोबारा ऊपर चढ़ने को कहा और भरोसा दिलाया कि जैमर (करंट बंद करने वाला यंत्र) बंद है। प्रताप जैसे ही ट्रेन पर चढ़ा, उसे 25 हजार वॉट का करंट लगा।
वह 10-15 मिनट तक वहीं पड़ा रहा। होश आने पर फिर से करंट लगने से वह ट्रेन से नीचे गिर गया। एबुलेंस उपलब्ध न होने पर उसे ऑटो से रेलवे अस्पताल ले जाया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि साइड इंचार्ज मीना की लापरवाही से यह हादसा हुआ। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।