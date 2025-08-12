Job Vacancy: सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नर्स सहित 55 पदों पर भर्ती, इस तारीख तक जमा कर सकेंगे आवेदन, जानें Details

Job Vacancy: कुमार साहब स्व. दिलीप सिंह जूदेव शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोनी में संविदा भर्ती के लिए 55 पदों पर आवेदन मंगाए गए हैं। यह भर्ती छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा दी गई अनुमति और संविदा नियुक्ति नियम 2012 के तहत की जाएगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 18 अगस्त से 25 अगस्त 2025 तक कार्यालयीन समय शाम 5.30 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।
अस्पताल प्रबंधन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रिक्त पदों में स्टाफ नर्स के 43 पद, ईसीजी टेक्नीशियन के 3 पद, डायलिसिस टेक्नीशियन के 5 पद और कैथ लैब टेक्नीशियन के 4 पद शामिल हैं। सभी पदों के लिए एकमुश्त संविदा वेतन 26,490 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है। पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला एवं नि:शक्तजनों के लिए नियम अनुसार किया जाएगा।
स्टाफ नर्स पद के लिए अभ्यर्थी के पास जीव विज्ञान, भौतिक एवं रसायन शास्त्र विषयों के साथ हायर सेकंडरी (10+2) उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही बी.एससी. नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग की डिग्री और छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन अनिवार्य है। ईसीजी, डायलिसिस और कैथ लैब टेक्नीशियन पदों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण और राज्य पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन जरूरी है। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए बी.एससी. डायलिसिस टेक्नोलॉजी या डिप्लोमा भी मान्य है।