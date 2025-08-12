Job Vacancy: सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नर्स सहित 55 पदों पर भर्ती, इस तारीख तक जमा कर सकेंगे आवेदन, जानें Details

स्टाफ नर्स पद के लिए अभ्यर्थी के पास जीव विज्ञान, भौतिक एवं रसायन शास्त्र विषयों के साथ हायर सेकंडरी (10+2) उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही बी.एससी. नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग की डिग्री और छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन अनिवार्य है। ईसीजी, डायलिसिस और कैथ लैब टेक्नीशियन पदों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण और राज्य पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन जरूरी है। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए बी.एससी. डायलिसिस टेक्नोलॉजी या डिप्लोमा भी मान्य है।