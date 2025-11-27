Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

School Timing Change: शीतलहर का कहर! कलेक्टर ने बदले स्कूल टाइम, नगर निगम ने अलाव जलाने के दिए आदेश

School Timing Change: बिलासपुर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण कलेक्टर ने सभी सरकारी-निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। बच्चों की सुरक्षा के लिए नई टाइमिंग लागू होगी।

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 27, 2025

ठंड के चलते कलेक्टर ने स्कूलों का समय बदला (photo source- Patrika)

ठंड के चलते कलेक्टर ने स्कूलों का समय बदला (photo source- Patrika)

School Timing Change: बिलासपुर में बढ़ती ठंड और शीतलहर ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। शहर के तापमान में लगातार गिरावट और बर्फीली हवाओं के चलते बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही नगर निगम ने भी शहर के प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए NDMA और IMD ने भी लोगों को सावधानी बरतने की एडवाइजरी जारी की है।

School Timing Change: दो पालियों वाले स्कूलों का नया समय

पहली पाली (सोम-शुक्र): सुबह 8:00 बजे से 11:45 बजे तक

पहली पाली (शनिवार): दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

दूसरी पाली (सोम-शुक्र): दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

दूसरी पाली (शनिवार): सुबह 8:00 बजे से 11:45 बजे तक

एक पाली वाले स्कूलों का समय

सोम-शुक्र: सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

शनिवार: सुबह 8:00 बजे से 11:45 बजे तक

यह आदेश जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त और सीबीएसई स्कूलों पर लागू होगा।

नगर निगम ने अलाव जलाने के निर्देश दिए

ठंड से राहत देने के लिए नगर निगम ने सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलाने का फैसला किया है। एडिशनल कमिश्नर खजांची कुम्हार ने बताया कि सभी जोन कमिश्नरों को अपने-अपने इलाकों में अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से भी अपील की गई है कि जहां भी ज़्यादा ज़रूरत हो, वहां अलाव का इंतज़ाम करें।

चिह्नित स्थलों पर शुक्रवार रात से अलाव शुरू

जोन कमिश्नर प्रवीण शुक्ला ने बताया कि नेहरू चौक, राजीव गांधी चौक, देवकीनंदन चौक, महाराणा प्रताप चौक सहित कई अन्य स्थानों पर अलाव की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी।

एनडीएमए और IMD ने जारी की एडवाइजरी

School Timing Changed: उत्तरी और मध्य भारत में बढ़ती ठंड को देखते हुए, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) और इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने आम लोगों के लिए एक ज़रूरी एडवाइज़री जारी की है। सभी को ठंड से बचाव और हेल्थ सेफ़्टी से जुड़ी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।

बच्चों-बुजुर्गों पर ज्यादा खतरा

तापमान में अचानक गिरावट और बर्फीली हवाओं ने राज्य में ठंड बढ़ा दी है। ऐसे मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को ज़्यादा खतरा होता है। इसे ध्यान में रखते हुए, सभी डिपार्टमेंट को तैयार रहने, जागरूकता फैलाने और ज़रूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है।

