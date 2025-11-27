School Timing Change: शीतलहर का कहर! कलेक्टर ने बदले स्कूल टाइम, नगर निगम ने अलाव जलाने के दिए आदेश

School Timing Change: बिलासपुर में बढ़ती ठंड और शीतलहर ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। शहर के तापमान में लगातार गिरावट और बर्फीली हवाओं के चलते बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही नगर निगम ने भी शहर के प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए NDMA और IMD ने भी लोगों को सावधानी बरतने की एडवाइजरी जारी की है।