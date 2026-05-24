Bilaspur Scrap Mafia: थाने के अंदर चाय-सत्कार! कबाड़ माफिया की VIP ट्रीटमेंट वाली फोटो ने मचाया बवाल

Bilaspur Scrap Mafia: छत्तीसगढ़ की बिलासपुर से पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शहर के कोनी थाना में कथित कबाड़ माफिया अकबर खान की ‘VIP खातिरदारी’ की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में आरोपी थाने के भीतर आराम से बैठकर चाय पीता नजर आ रहा है, जिसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली और उसके दावों पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।