CG News: 8 साल से बंद है शहर का वेटरनरी कॉलेज, सिर्फ वेतन में उड़ गए 9.50 करोड़ रुपए

बिलासपुर में भले ही वेटरनरी कॉलेज नहीं चल रहा है। लेकिन यहां करीब 6 शिक्षकों और 4 अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति बिलासपुर वेटरनरी कॉलेज में की गई है, जिनका हर महीने लगभग 10 लाख यानी 8 साल में तकरीबन 9.50 करोड़ रुपए वेतन के रूप में खर्च हो गए। कॉलेज के डीन डॉ. के. मुखर्जी अंजोरा में प्रोफेसर पद पर मूल रूप से पदस्थ हैं, लेकिन उन्हें बिलासपुर में डीन का प्रभार और गाड़ी सहित सभी सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं।