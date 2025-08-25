CG Crime: पत्नी को फर्श पर पटककर पत्थर से कुचलकर उतारा मौत के घाट, हत्यारे पति को सजा

घटना 15 मई 2024 की रात करीब 8 बजे की है। आरोपी विनय दुबे ने अपनी पत्नी सरस्वती कुर्रे से झगड़े के दौरान पहले उसे फर्श पर पटका। फिर आंगन में रखे पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया। सरस्वती की मौके पर मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव को घसीटते हुए घर के बाहर नाली में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। मृतिका की मां की शिकायत पर सिटी कोतवाली में धारा 302 भादवि और धारा 3(2)(1) के तहत मामला दर्ज किया गया।