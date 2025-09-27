चोरों का आतंक: घर का ताला तोड़कर की जेवर सहित लाखों की चोरी, कॉलोनीवासियों में दहशत का माहौल

CG Theft News: बिलासपुर थाना सरकंडा क्षेत्र के कमला श्री इंक्लेव में 25 सितंबर को हुई चोरी ने कॉलोनीवासियों में दहशत फैला दी। प्रार्थी संध्या अग्रवाल ने पुलिस को शिकायत दी कि 23 सितंबर की सुबह उन्होंने अपने पति दीपक अग्रवाल, अधीक्षक महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ घर में ताला लगाकर सक्ती गई थी। दो दिन बाद, 25 सितंबर की दोपहर ढाई बजे, उनकी देवरानी रेखा अग्रवाल ने सूचना दी कि फ्लैट का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है।
संध्या और उनके पति जब घर पहुंचे तो देखा कि मुख्य दरवाजा और बेडरूम का ताला टूटा हुआथा। आलमारी का लॉक भी तोड़ दिया गया और घर का सामान अस्त-व्यस्त था। चोरी गई संपत्ति में सोने-चांदी के आभूषण और नगद राशि शामिल हैं।
3 तोला सोने का मंगलसूत्र, 3 तोला सोने के कंगन, 3 सोने की अंगूठियां, कान के लटकन, बाली, एक ओम लॉकेट, चांदी के 3 जोड़ी पायल, 2 कड़े, 6 जोड़ी बिछिया। इसी तरह लगभग 60 हजार रुपए चोरी हो गए। सरकंडा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की तलाश में जुटी है।