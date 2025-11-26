कौन बनेगा बिलासपुर का एल्डरमैन? 2 साल से अटकी नियुक्ति पर बढ़ी बेचैनी, 11 कुर्सियों के लिए राजनीतिक खींचतान तेज

बीजेपी शासन में अब जल्दी ही नए एल्डरमैन की नियुक्ति तय मानी जा रही है, लेकिन अंदरूनी राजनीति इसमें प्रमुख भूमिका निभा रही है। भाजपा में बिलासपुर, बिल्हा, बेलतरा और तखतपुर के विधायक, पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री अपने-अपने समर्थकों के नाम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अब नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही पार्टी के भीतर खींचतान बढ़ गई है। शहर में उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, चार भाजपा विधायक के क्षेत्र होने के कारण अपने-अपने चहेतों को पद दिलाने जोर लगाने का काम भी शुरू हो गया है।