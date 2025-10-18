Crime News: युवक ने गाय के साथ किया अमानवीय कृत्य, सीसीटीवी में कैद हुआ घिनौना काम… जानें पूरा मामला

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसे उसके घर से हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरतार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। स्थानीय लोग इस घटना से गहरे आहत हैं और पशु सुरक्षा तथा इंसानियत के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने इस प्रकार के अपराधों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है और कहा कि भविष्य में भी पशु क्रूरता के मामलों में तेजी से कार्यवाही की जाएगी।