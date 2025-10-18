Crime News: युवक ने गाय के साथ किया अमानवीय कृत्य, सीसीटीवी में कैद हुआ घिनौना काम… जानें पूरा मामला

आरोपी गिरफ्तार (photo-patrika)
Crime News: बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। ग्राम गतौरा में एक युवक ने गाय के साथ अमानवीय कृत्य किया, जिसे आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी तरह कैद कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
मस्तूरी निवासी मंजीश सिंह ठाकुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 16 अक्टूबर की रात लगभग 11:25 बजे ग्राम पुरैना पारा में गतौरा निवासी दीपचन्द्र रात्रे (30 वर्ष) ने गाय के साथ घिनौना कृत्य किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई शुरू की।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसे उसके घर से हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरतार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। स्थानीय लोग इस घटना से गहरे आहत हैं और पशु सुरक्षा तथा इंसानियत के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने इस प्रकार के अपराधों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है और कहा कि भविष्य में भी पशु क्रूरता के मामलों में तेजी से कार्यवाही की जाएगी।
इस घटना ने न केवल ग्राम गतौरा बल्कि पूरे जिले में लोगों को झकझोर दिया है। पशु क्रूरता और अमानवीय कृत्यों के खिलाफ समाज में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर विशेषज्ञ और नागरिक एकमत हैं।
