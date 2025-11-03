पत्रिका का अभियान ला रहा रंग… बिलासपुर में यहां बनेगी तीन सीसी सड़कें, 68 लाख की लागत से होगा निर्माण

दरअसल, पत्रिका ने कुछ समय पहले अरविंद नगर वार्ड में जर्जर सड़कों को लेकर खबरें प्रकाशित की थीं। खराब सड़कों के कारण वार्डवासियों को दिक्कतें हो रही थीं। खबर प्रकाशित होने के बाद नगर निगम ने वार्ड में सड़क निर्माण की स्वीकृति दी और अब निर्माण कार्य के लिए भूमिपूजन किया गया है। वार्ड में जांजी तालाब से देव संस्कृति स्कूल तक 16.64 लाख, दामाद गली में 11 लाख रुपए और एनडीआर कॉलेज से भरत लाल पांडेय के घर तक 40.34 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा।