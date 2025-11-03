पत्रिका का अभियान ला रहा रंग… बिलासपुर में यहां बनेगी तीन सीसी सड़कें, 68 लाख की लागत से होगा निर्माण

भूमिपूजन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Bilaspur News: बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 63 अरविंद नगर में रविवार को 67 लाख 98 हजार रुपए की लागत से बनने वाली सीसी रोड का भूमिपूजन किया गया। बजरंग चौक में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अमर अग्रवाल उपस्थित रहे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर पूजा विधानी ने की। भूमि पूजन के दौरान विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि अरविंद नगर सहित पूरे शहर में विकास कार्य लगातार जारी हैं। हर वार्ड में सड़क, नाली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रयास जारी हैं।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। इस दौरान सभापति विनोद सोनी, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह, जनकार्य प्रभारी बंधु मौर्य, वार्ड पार्षद एमआईसी सदस्य श्याम साहू, विजय ताम्रकार, तिहारी जायसवाल, अंचल दुबे आदि उपस्थित रहे।
दरअसल, पत्रिका ने कुछ समय पहले अरविंद नगर वार्ड में जर्जर सड़कों को लेकर खबरें प्रकाशित की थीं। खराब सड़कों के कारण वार्डवासियों को दिक्कतें हो रही थीं। खबर प्रकाशित होने के बाद नगर निगम ने वार्ड में सड़क निर्माण की स्वीकृति दी और अब निर्माण कार्य के लिए भूमिपूजन किया गया है। वार्ड में जांजी तालाब से देव संस्कृति स्कूल तक 16.64 लाख, दामाद गली में 11 लाख रुपए और एनडीआर कॉलेज से भरत लाल पांडेय के घर तक 40.34 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा।
