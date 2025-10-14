आज और कल खरीदारी का शुभ मुहूर्त! इलेक्ट्रॉनिक, वाहन, बर्तन और कपड़े की दुकानें भी रहेंगी गुलजार…

शहर के बर्तन बाजारों में भी खास तैयारियां की गई हैं। व्यापारियों ने डिजाइनर बर्तन, तांबे और कांसे की नई वैरायटी का स्टॉक रखा है। खास तौर पर पूजा, गृह प्रवेश और दीपावली उपहार के लिए ग्राहक इस बार अधिक रुचि दिखा रहे हैं। पुष्य नक्षत्र के शुभ अवसर पर शहर के बर्तन बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है। व्यापारी गुड्डा सोनी ने बताया कि इस बार स्टील और पीतल के बर्तनों पर विशेष छूट दी जा रही है।