बिलासपुर

आज और कल खरीदारी का शुभ मुहूर्त! इलेक्ट्रॉनिक, वाहन, बर्तन और कपड़े की दुकानें भी रहेंगी गुलजार…

Diwali Special 2025: बिलासपुर जिले में धन और समृद्धि का प्रतीक पुष्य नक्षत्र आज और कल दोनों दिन रहेगा। इस शुभ अवसर पर शहर के बाजार पूरी तरह सज चुके हैं।

2 min read

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 14, 2025

Diwali Special 2025: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में धन और समृद्धि का प्रतीक पुष्य नक्षत्र आज और कल दोनों दिन रहेगा। इस शुभ अवसर पर शहर के बाजार पूरी तरह सज चुके हैं। दीपावली से पहले आने वाले इस नक्षत्र को खरीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। आज शहर के प्रमुख बाजारों में रौनक दिखेगा। कपड़ा, ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, बर्तन और गृह-सज्जा से जुड़े स्टोर्स ग्राहकों के स्वागत के लिए तैयार हैं।

त्योहारों से पहले इस शुभ योग में 200 करोड़ से अधिक का कारोबार होने की उमीद जताई जा रही है। व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि इस पुष्य नक्षत्र में पिछले साल के मुकाबले 20 से 25 प्रतिशत तक अधिक कारोबार होगा। शहर के हर चौक-चौराहे, गलियों और बाजारों में सजावट की झिलमिलाहट और ग्राहकों की चहल-पहल से दीपावली जैसी रौनक देखने को मिल रही है।

Diwali Special 2025: बर्तन बाजार में डिजाइनर व पारंपरिक वैरायटी का संगम

शहर के बर्तन बाजारों में भी खास तैयारियां की गई हैं। व्यापारियों ने डिजाइनर बर्तन, तांबे और कांसे की नई वैरायटी का स्टॉक रखा है। खास तौर पर पूजा, गृह प्रवेश और दीपावली उपहार के लिए ग्राहक इस बार अधिक रुचि दिखा रहे हैं। पुष्य नक्षत्र के शुभ अवसर पर शहर के बर्तन बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है। व्यापारी गुड्डा सोनी ने बताया कि इस बार स्टील और पीतल के बर्तनों पर विशेष छूट दी जा रही है।

दुकानों में ग्राहकों को 25 से 30 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। जो ग्राहक थोक में खरीदारी कर रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। जीएसटी में भी कमी आई है, पहले जहां स्टील उत्पादों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, अब यह घटकर 5 प्रतिशत रह गया है, जिससे कीमतों में सीधे तौर पर कमी आई है।

ऑटोमोबाइल: जीएसटी कटौती और कई ऑफर

शहर के सभी प्रमुख कार और बाइक शोरूम में करीब 1000 गाड़ियों की बुकिंग हो चुकी है। सत्या ऑटोमोबाइल्स के जनरल मैनेजर जय थवाईत ने बताया पुष्य नक्षत्र को देखते हुए हमने ग्राहकों के लिए विशेष छूट दी है। ऑफर के तहत 5 हजार से लेकर 25 हजार रुपए तक की छूट दी जा रही है। कई मॉडल्स पर फेस्टिव फाइनेंस स्कीम भी लागू है।

सोने के सिक्के और चांदी के बर्तन की मांग

सराफा एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कमल सोनी ने बताया कि इस वर्ष सराफा बाजार में लोगों की सबसे अधिक रुचि सोने-चांदी के सिक्के और चांदी के बर्तन खरीदने में दिख रही है। उन्होंने कहा कि बाजार पूरी तरह से तैयार है। रेट में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है।

इलेक्ट्रॉनिक बाजार में आकर्षक ऑफर

इलेक्ट्रॉनिक बाजार के मैनेजर सुमित तंती ने बताया हमने प्री-रिजर्व कस्टमर्स के लिए विशेष ऑफर निकाले हैं। 2500 रुपए की खरीदी पर 2000 तक के गिट हैपर दिए जा रहे हैं। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी जैसे बड़े उत्पादों पर त्योहारों की विशेष छूट दी जा रही है। ग्राहकों को ईएमआई और नो-कॉस्ट फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

14 Oct 2025 01:56 pm

14 Oct 2025 01:55 pm

