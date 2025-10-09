शहर में बढ़ी रौनक! मेडिकल स्टोर से मॉल तक जीएसटी छूट का असर, ग्राहकों की बल्ले-बल्ले

GST Rates Reduction: केन्द्र सरकार द्वारा रोजमर्रा उपयोग के लिए जरूरी 390 वस्तुओं पर लगाए जा रहे जीएसटी दर घटाने की घोषणा के बाद अब लोगों को कम कीमत पर सामान मिलना शुरू हो गया है। जगदलपुर में भी जीएसटी दरों की कमी का असर देखने को मिला है। शहर के ज्यादातर सुपर बाजार, बड़े स्टोर सहित अन्य दुकानों में खरीदी करने वाले ग्राहकों के चेहरे खिले नजर आए। बढ़ती महंगाई के बीच जीएसटी में कटौती से उन्हें राहत मिली है।