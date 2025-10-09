Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

शहर में बढ़ी रौनक! मेडिकल स्टोर से मॉल तक जीएसटी छूट का असर, ग्राहकों की बल्ले-बल्ले

GST Rates Reduction: शहर के मेडिकल स्टोर, सुपर मार्केट और शॉपिंग मॉल में जीएसटी दरों में राहत के बाद मिलने लगी छूट। ग्राहकों को मिल रहा सीधा फायदा, बाजार में बढ़ी रौनक और बिक्री में आया उछाल।

2 min read

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 09, 2025

GST Rates Reduction (Photo source- Patrika)

GST Rates Reduction (Photo source- Patrika)

GST Rates Reduction: केन्द्र सरकार द्वारा रोजमर्रा उपयोग के लिए जरूरी 390 वस्तुओं पर लगाए जा रहे जीएसटी दर घटाने की घोषणा के बाद अब लोगों को कम कीमत पर सामान मिलना शुरू हो गया है। जगदलपुर में भी जीएसटी दरों की कमी का असर देखने को मिला है। शहर के ज्यादातर सुपर बाजार, बड़े स्टोर सहित अन्य दुकानों में खरीदी करने वाले ग्राहकों के चेहरे खिले नजर आए। बढ़ती महंगाई के बीच जीएसटी में कटौती से उन्हें राहत मिली है।

ग्राहकों को आकर्षित करने शहर के कुछ बड़े स्टोर में घटी हुई जीएसटी दरों का बोर्ड भी लगाया है, जिससे ग्राहक देख सकें। पत्रिका की टीम ने बुधवार को घटी जीएसटी पर शहर के कुछ लोगों से चर्चा किया जिसमें सबने छूट पर खुशी जाहिर करते हुए सरकार के कदम का स्वागत किया है।

GST Rates Reduction: जेब पर बोझ होगा कम

महंगाई के बीच जीएसटी कटौती से किराने की मूंग दाल, काबुली चना, पोहा, नमक पर टैक्स नहीं लगा। चीनी, बाम, हेयर ऑयल, मखाना पर पांच फीसदी टैक्स लगा। इससे जेब पर बोझ कम होगा: भूवनेश्वर ध्रुव, युवा, जगदलपुर

फिनाइल, शैंपू पर भी घटे जीएसटी

टूथपेस्ट, मैगी, पैकिंग तुअर दाल और नहाने के साबुन पर पांच फीसदी जीएसटी वसूली गई। बर्तन धोने के साबुन, फिनाइल, शैंपू पर 18 फीसदी टैक्स वसूला गया है जिसे घटाना चाहिए : मोनिका नोतानी, युवा उपभोक्ता, जगदलपुर

ज्यादा सामान लिया, इसलिए पता नहीं चला

उन्हें पता था कि जीएसटी में कटौती का लाभ मिलेगा। ज्यादा सामान है इसलिए हिसाब नहीं लगाया है। हालांकि पहले की तुलना में लाभ हुआ है। साबुन, घी, बिस्किट आदि सस्ते में मिले: देव कुमार साहू, शिक्षक, जगदलपुर

जीएसटी घटने का मिला लाभ

इन दिनों खरीदी करने उन्हें जीएसटी दर कटौती का लाभ मिल रहा है। अधिकांश वस्तुओं में खरीदी के बिल में पांच फीसदी टैक्स ही लग रहा है। ऐसे में अब खरीदी करने में अच्छा लग रहा है: चैतन्या के, ग्रृहणी, जगदलपुर

कई वस्तुओं पर लाभ जमकर होगी खरीदारी

GST Rates Reduction: टैक्स घटाए जाने की जानकारी थी लेकिन इसका लाभ इतना जल्दी मिलेगा, यह पता नहीं था। वे अपने रिश्तेदारों के साथ यहां खरीदी करने आई थीं। बिल पर नजर देते बोली कई वस्तुओं पर लाभ मिला है: सबत ठाकुर, शासकीय सेवक, जगदलपुर

बाजार में ग्राहकी बढ़ी कैश फ्लो होगा

इन दिनों नियमों के तहत खरीदी करने पर लोगों को जीएसटी दर कटौती का लाभ मिल रहा है। ऐसे में पिछले दिनों की तुलना में बाजार में अच्छी ग्राहकी देखी जा रही है: नारायण नागवानी, कारोबारी, जगदलपुर

जीएसटी दर घटने से होगी बचत

जीएसटी में कटौती का अमल होने से उन्हें काफी बचत हो रही है। इससे आम लोगों की भी बचत होगी। कई दिनों से इस बचत का इंतजार था। कई वस्तुएं उन्हें पहले की तुलना में सस्ती मिल रहा है: शंकर श्रीवास, युवा समाजसेवी, जगदलपुर

