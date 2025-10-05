CG News: नवरात्र में ऑटोमोबाइल बिक्री में 70% उछाल, GST कटौती और स्पेशल ऑफर से बाजार में रौनक…

व्यापारियों का अनुमान है कि राजनांदगांव जिले में इस बार त्योहारी सीजन में करीब ३00 से 350 करोड़ रुपए का व्यापार होने की संभावना है। इसमें सबसे अधिक ऑटोमोबाइल और ज्वेलरी सेक्टर में व्यापार होने की उम्मीद है। वहीं किसान ट्रैक्टर सहित कृषि संबंधी अन्य यंत्र और औजार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। कपड़ा व रेडीमेड से लेकर इलेक्ट्रॉनिक व मोबाइल सेक्टर भी बूम होने वाला है। सजावटी व गिफ्ट आइटम्स में करोड़ों रुपए का कारोबार होने का अनुमान है।