राजनंदगांव

CG News: नवरात्र में ऑटोमोबाइल बिक्री में 70% उछाल, GST कटौती और स्पेशल ऑफर से बाजार में रौनक…

CG News: राजनांदगांव जिले में जीएसटी दरों में हाल ही में की गई कटौती का सीधा असर राजनांदगांव के बाजार पर देखने को मिल रहा है।

2 min read

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

Oct 05, 2025

नवरात्र में ऑटोमोबाइल बिक्री में 70% उछाल(photo-patrika)

नवरात्र में ऑटोमोबाइल बिक्री में 70% उछाल(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में जीएसटी दरों में हाल ही में की गई कटौती का सीधा असर राजनांदगांव के बाजार पर देखने को मिल रहा है। त्योहारों के मौसम में उपभोक्ताओं को राहत मिलने से खरीदी बढ़ गई है और बाजारों में रौनक लौट आई है।

नवरात्र के दौरान ऑटो मोबाइल और इलेक्ट्रानिक सामानों अच्छी खासी मांग रही। वहीं परिधान, श्रृंगार सामग्री, सजावटी सामान और रसोई गृह उपकरणों की भी मांग अधिक रही। विशेषकर कपड़े, और मोबाइल बाजार में ग्राहकों की भीड़ ने व्यापारियों के चेहरे खिला दिए।

CG News: जल्द ही बूम होगा बाजार

व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी में राहत के बाद कीमतें अपेक्षाकृत कम हुई हैं, जिससे आम उपभोक्ता भी खरीदी के लिए बाजार का रूख कर रहे हैं। नवरात्र के बाद अब आने वाले धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजार सजने लगे हैं। ज्वेलर्स ने नए डिजाइन की रेंज उतारी है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल सेक्टर में विशेष ऑफर तैयार किए जा रहे हैं।

व्यापारियों का अनुमान है कि राजनांदगांव जिले में इस बार त्योहारी सीजन में करीब ३00 से 350 करोड़ रुपए का व्यापार होने की संभावना है। इसमें सबसे अधिक ऑटोमोबाइल और ज्वेलरी सेक्टर में व्यापार होने की उम्मीद है। वहीं किसान ट्रैक्टर सहित कृषि संबंधी अन्य यंत्र और औजार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। कपड़ा व रेडीमेड से लेकर इलेक्ट्रॉनिक व मोबाइल सेक्टर भी बूम होने वाला है। सजावटी व गिफ्ट आइटम्स में करोड़ों रुपए का कारोबार होने का अनुमान है।

आम आदमी भी कर रहा खरीदी

चेंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष कमलेश बैद ने बताया कि सरकार द्वारा टैक्स ढांचे में बदलाव से जहां आम आदमी को राहत मिली है, वहीं व्यापारियों के कारोबार में भी वृद्धि हुई है। नवरात्र के बाद धनतेरस और दिवाली में ग्राहकी में पिछले साल का रिकार्ड टूटने की उम्मीद है।

ऑटो मोबाइल सेक्टर से कुलवंत सिंह भाटिया ने बताया कि नवरात्र में पिछले साल की तुलना में ७० प्रतिशत ग्रोथ रहा। अब दिवाली में भी अच्छी ग्राहकी की उम्मीद है। व्यापारियों ने बताया कि जीएसटी दर में कमी आने से खरीदारी अच्छी हो रही है। दीपावली पर्व के लिए तैयारी करते हुए दुकानों को सजाया जा रहा है। रौनक बनी हुई है।

ग्राहक व व्यापारियों के लिए संजीवनी

जीएसटी में सरलीकरण और त्योहार का यह सीजन न केवल ग्राहकों बल्कि व्यापारियों के लिए भी संजीवनी लेकर आया है। उम्मीद की जा रही है कि धनतेरस और दिवाली पर खरीदी का सिलसिला और तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि जीएसटी में कटौती के बाद दो पहिया और चार पहिया वाहन के दाम में बड़ी गिरावट आई है।

Updated on:

05 Oct 2025 04:21 pm

Published on:

05 Oct 2025 04:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: नवरात्र में ऑटोमोबाइल बिक्री में 70% उछाल, GST कटौती और स्पेशल ऑफर से बाजार में रौनक…

