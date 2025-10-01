Navratri 2025: हवन-पूजन व कन्या भोज के साथ हुई नवरात्र की पूर्णाहुति, हिंदू युवा एकता मंच कल निकालेगी विशाल शोभायात्रा

अंबिकापुर. शारदीय नवरात्रि (Navratri 2025) की नवमी तिथि पर बुधवार को शक्तिपीठों के साथ दुर्गा पंडालों में जगत जननी की पूजा की गई। पूरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ देवी मंदिरों व पंडालों में उमड़ी रही। सुबह से ही मां के दर्शन के लिए लोग कतार में खड़े रहे। हवन-पूजन के बाद कन्या भोज का भी आयोजन किया गया। इसके साथा ही शारदीय नवरात्र की पूर्णाहूति हुई। गुरुवार को विजया दशमी मनाया जाएगा। इस अवसर पर हिन्दू एकता मंच द्वारा भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए संठन द्वारा पिछले कई दिनों से तैयारी की गई है।