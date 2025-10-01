Navratri 2025: हवन-पूजन व कन्या भोज के साथ हुई नवरात्र की पूर्णाहुति, हिंदू युवा एकता मंच कल निकालेगी विशाल शोभायात्रा

Havan pujan (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. शारदीय नवरात्रि (Navratri 2025) की नवमी तिथि पर बुधवार को शक्तिपीठों के साथ दुर्गा पंडालों में जगत जननी की पूजा की गई। पूरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ देवी मंदिरों व पंडालों में उमड़ी रही। सुबह से ही मां के दर्शन के लिए लोग कतार में खड़े रहे। हवन-पूजन के बाद कन्या भोज का भी आयोजन किया गया। इसके साथा ही शारदीय नवरात्र की पूर्णाहूति हुई। गुरुवार को विजया दशमी मनाया जाएगा। इस अवसर पर हिन्दू एकता मंच द्वारा भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए संठन द्वारा पिछले कई दिनों से तैयारी की गई है।
शारदीय नवरात्रि (Navratri 2025) 22 सितंबर से चल रही है। श्रद्धालु माता रानी की आराधना में लीन हैं। बुधवार को नवमी तिथि पर महामाया मंदिर, समलाया मंदिर, मां दुर्गा शक्तिपीठ गांधी चौक, संत हरकेवल मंदिर, काली मंदिर, रघुनाथपुर मंदिर, शीतला मंदिर सहित शहर के सभी देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ सुबह से लगी रही।
लोगों ने विधि-विधान से पूजा अर्चना कर अपने परिवार के लिए सुख-समृद्धि की कामना की। शारदीय नवरात्रि की नवमी पर पूजा पंडालों व देवी मंदिरों में हवन पूजन की गई। भक्तों से श्रद्धापूर्णक हवन कर अपने परिवार के लिए सुख शांति की कामना की। हवन के बाद भक्तों द्वारा कन्या को भोजन कराया गया। इसके साथ नवरात्र की समाप्ति हुई।
सरगुजा राजपरिवार के मुखिया टीएस सिंहदेव एवं उनके उत्तराधिकारी आदित्येश्वर शरण सिंहदेव द्वारा विजया दशमी के दिन गुरुवार को शस्त्र पूजन रघुनाथ पैलेस में किया जाएगा। राजपुरोहित द्वारा पूजा (Navratri 2025) कराई जाएगी। इस दिन रघुनाथ पैलेस कचहरी में टीएस सिंहदेव आमजनों से मुलाकात करेंगे एवं नीलकंठ पूजा सम्पन्न होगी।
महाअष्टमी के अवसर पर शहर व आस-पास के गामीण क्षेत्रों से श्रद्धालुओं ने शहर के विभिन्न पंडालों में पहुंच कर मां के दर्शन किए। शहर के विभिन्न जगहों पर आकर्षक पंडाल में मां की प्रतिमाएं (Navratri 2025) स्थापित की गई है। पंडालों में भी पूजा-अर्चना हेतु श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।
प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरा के अवसर पर हिन्दू युवा एकता मंच द्वारा शहर में विशाल शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। विजयादशमी (Navratri 2025) के दिन कलाकेन्द्र मैदान गांधी चौक से भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी जो महामाया मंदिर तक जाएगी।
इस दौरान महामाया मंदिर परिसर में गंगा महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मंच के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा अधिक से अधिक संख्या में लोगों से रैली में सम्मिलित होने की अपील की गई है।
