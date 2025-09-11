सनसनीखेज वारदात: पान ठेले पर युवती से छेड़खानी, विरोध पर आरोपी ने पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की, मची अफरा-तफरी

घटना थाना सिविल लाइन क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार, युवती अपने छोटे भाई के साथ पान ठेले पर बैठी थी। तभी दो युवक पहुंचे और अभद्रता करने लगे।पास खड़े एक युवक ने विरोध किया तो वे भाग निकले। थोड़ी देर बाद उन्हीं में से एक आरोपी अटल आवास गांधी चौक निवासी संजू ठाकुर वहां लौटा और युवती से विवाद करते हुए उस पर पेट्रोल फेंक कर आग लगाने की कोशिश की। इससे युवती के हाथ में हल्की चोट आई।