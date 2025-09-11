Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

सनसनीखेज वारदात: पान ठेले पर युवती से छेड़खानी, विरोध पर आरोपी ने पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की, मची अफरा-तफरी

Crime News: बिलासपुर में सनसनीखेज वारदात उस समय हुई जब दो युवकों ने आईसीआईसीआई बैंक के नीचे पान ठेले पर बैठी एक युवती से अभद्र व्यवहार किया।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 11, 2025

युवती पर पेट्रोल डाल आग लगाने की कोशिश (प्रतिकात्मक तस्वीर)
युवती पर पेट्रोल डाल आग लगाने की कोशिश (प्रतिकात्मक तस्वीर)

CG Crime News: बिलासपुर में सनसनीखेज वारदात उस समय हुई जब दो युवकों ने आईसीआईसीआई बैंक के नीचे पान ठेले पर बैठी एक युवती से अभद्र व्यवहार किया। विरोध करने पर आरोपियों को भगा दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद उनमें से एक युवक पेट्रोल लेकर लौटा और युवती पर डालकर आग लगाने का प्रयास किया।

घटना थाना सिविल लाइन क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार, युवती अपने छोटे भाई के साथ पान ठेले पर बैठी थी। तभी दो युवक पहुंचे और अभद्रता करने लगे।पास खड़े एक युवक ने विरोध किया तो वे भाग निकले। थोड़ी देर बाद उन्हीं में से एक आरोपी अटल आवास गांधी चौक निवासी संजू ठाकुर वहां लौटा और युवती से विवाद करते हुए उस पर पेट्रोल फेंक कर आग लगाने की कोशिश की। इससे युवती के हाथ में हल्की चोट आई।

मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को खदेड़ा और युवती को इलाज के लिए सिम्स भेजा। डॉक्टरों ने उसकी स्थिति सामान्य बताई है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी गिरफ्तार

युवती पर पेट्रोल फेंक कर आग लगाने की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी की युवती से पहले से ही जानपहचान थी। किसी बात को लेकर युवक आरोपी उससे नाराज था और ऐसी हरकत कर डाला। सभी पहलुओं से मामले की जांच कर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। - निमितेश सिंह, सीएसपी

Published on:

11 Sept 2025 11:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / सनसनीखेज वारदात: पान ठेले पर युवती से छेड़खानी, विरोध पर आरोपी ने पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की, मची अफरा-तफरी

