Bilaspur Crime News: 1 लाख 5 हजार गिनते पकड़ा गया रिश्वतखोर कांस्टेबल, इस एवज में मांगे थे लाखों रुपए… जानें पूरा मामला

अप्रैल माह में कोटा क्षेत्र की एक महिला की 16 वर्षीय बेटी चार माह से लापता थी। जांच में पता चला कि वह राजस्थान में है। महिला के आग्रह पर एएसआई हेमंत पाटले ने लड़की को लाने के लिए यात्रा और ठहराव खर्च के नाम पर 20 हजार रुपए की मांग की। महिला के बेटे ने पैसे मांगने की बातचीत का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला सामने आते ही एसएसपी रजनेश सिंह ने एएसआई को निलंबित कर पुलिस लाइन अटैच कर दिया था।