Bilaspur Crime News: 1 लाख 5 हजार गिनते पकड़ा गया रिश्वतखोर कांस्टेबल, इस एवज में मांगे थे लाखों रुपए… जानें पूरा मामला

Crime News: बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में पदस्थ पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। कॉन्स्टेबल गजपाल जांगड़े ने आबकारी एक्ट में फंसाने की धमकी देकर 1 लाख 5 हजार रुपए लिए।

2 min read

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 18, 2025

कांस्टेबल की रिश्वत लेते तस्वीरें (फोटो सोर्स- पत्रिका)

कांस्टेबल की रिश्वत लेते तस्वीरें (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bilaspur Crime News: बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में पदस्थ पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। कॉन्स्टेबल गजपाल जांगड़े ने आबकारी एक्ट में फंसाने की धमकी देकर 1 लाख 5 हजार रुपए लिए। वायरल वीडियो में कॉन्स्टेबल गजपाल जांगड़े नोटों की गड्डियां गिनते नजर आ रहा है।

पीड़ित जोगी नायक ने बताया कि 6 अक्टूबर को उसे हेड कॉन्स्टेबल हरवेंद्र खुंटे ने थाना परिसर स्थित सरकारी क्वार्टर में बुलाया, जहां कॉन्स्टेबल गजपाल जांगड़े, अजय मधुकर और मुरीत बघेल मौजूद थे। चारों पुलिसकर्मियों ने उसे डरा-धमकाकर गुंडा-बदमाश केस और 50 लीटर शराब जब्ती का झूठा मामला दर्ज करने की धमकी दी।

जोगी नायक के मुताबिक, पुलिसकर्मियों ने 2 लाख रुपए की मांग की थी। उसकी पत्नी कामिनी नायक ने जेवर और जमीन गिरवी रखकर 1 लाख 5 हजार रुपए जुटाए और कॉन्स्टेबल को दिए। इसी दौरान रिश्वत का वीडियो बनाया गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के साथ ही अब पीड़ित जोगी नायक ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखकर आरक्षक गजपाल जांगड़े, अजय मधुकर, मुरीत बघेल और हरवेंद्र खुंटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

Bilaspur Crime News: पुलिस के दामन में लगातार लग रहे वसूली के दाग

केस-1: लापता बेटी को खोजने मांगे थे 20 हजार

अप्रैल माह में कोटा क्षेत्र की एक महिला की 16 वर्षीय बेटी चार माह से लापता थी। जांच में पता चला कि वह राजस्थान में है। महिला के आग्रह पर एएसआई हेमंत पाटले ने लड़की को लाने के लिए यात्रा और ठहराव खर्च के नाम पर 20 हजार रुपए की मांग की। महिला के बेटे ने पैसे मांगने की बातचीत का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला सामने आते ही एसएसपी रजनेश सिंह ने एएसआई को निलंबित कर पुलिस लाइन अटैच कर दिया था।

केस-2: एफआईआर के टीआई ने मांगे 50 हजार

सितंबर माह में तखतपुर थाना प्रभारी अनिल अग्रवाल पर महिला से एफआईआर दर्ज करने के लिए 30 हजार और आरोपी से मुचलका दिलाने के लिए 20 हजार रुपए वसूलने का आरोप लगा है। महिला ने छेड़खानी और लूट की शिकायत दर्ज करानी चाही थी, लेकिन टीआई ने बिचौलिए के जरिए रिश्वत मांगी। रकम देने के बाद भी एफआईआर में लूट की धारा नहीं जोड़ी गई। एसएसपी रजनेश सिंह से शिकायत हुई, जिसके बाद टीआई अग्रवाल को लाइन अटैच कर पैसे वापस करवाए गए।

निलंबित कर की जा रही जांच

पचपेड़ी थाना के कांस्टेबल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पैसे लेते नजर आ रहा है। वीडियो के संज्ञान में आते ही संबंधित कांस्टेबल को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही मामले की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं।। - रजनेश सिंह, एसएसपी, बिलासपुर।

Published on:

18 Oct 2025 02:53 pm

Bilaspur Crime News: 1 लाख 5 हजार गिनते पकड़ा गया रिश्वतखोर कांस्टेबल, इस एवज में मांगे थे लाखों रुपए… जानें पूरा मामला

