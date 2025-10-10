Breaking News: एसीबी ने मां महामाया शक्कर कारखाना के असिस्टेंट इंजीनियर को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

Assistant engineer arrested (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। सूरजपुर जिला स्थित मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना केरता के असिस्टेंट इंजीनियर को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो सरगुजा की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार (Breaking News) किया है। वह एक मजदूर से ड्यूटी लगाने के बदले रिश्वत ले रहा था। मजदूर ने मामले की शिकायत एसीबी की टीम से की थी। इसी बीच शुक्रवार को प्लान बनाकर एसीबी की टीम ने असिस्टेंट इंजीनियर को रिश्वत की रकम के साथ दबोच लिया।
सूरजपुर जिले के कल्याणपुर से लगे ग्राम पोडि़पा निवासी प्रदीप कुमार मजदूरी करता है। वह मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना केरता में काम करना चाहता था। उसने वहां पदस्थ असिस्टेंट इंजीनियर चमरू राम नायक से संपर्क किया तो ड्यूटी लगाने के एवज में उसने 1 लाख रुपए की डिमांड (Breaking News) की।
इसकी शिकायत प्रदीप कुमार ने एसीबी की टीम से की थी। मामले की पुष्टि करने के बाद एसीबी की टीम ने असिस्टेंट इंजीनियर को रंगे हाथों पकडऩे (Breaking News) की योजना बनाई। उन्होंने रिश्वत की पहली खेप केमिकल लगे 50 हजार रुपए देकर उसे असिस्टेंट इंजीनियर को देने भेजा।
योजना के अनुसार शुक्रवार की दोपहर मजदूर प्रदीप कुमार 50 हजार रुपए लेकर असिस्टेंट इंजीनियर को देने पहुंचा। इस दौरान एसीबी की टीम पहले से कारखाना के दफ्तर के आस-पास मौजूद थी। जैसे ही मजदूर ने उसे 50 हजार रुपए दिए, एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार (Breaking News) कर लिया। एसीबी की टीम आगे की कार्रवाई के लिए उससे पूछताछ कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग