Breaking News: एसीबी ने मां महामाया शक्कर कारखाना के असिस्टेंट इंजीनियर को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

योजना के अनुसार शुक्रवार की दोपहर मजदूर प्रदीप कुमार 50 हजार रुपए लेकर असिस्टेंट इंजीनियर को देने पहुंचा। इस दौरान एसीबी की टीम पहले से कारखाना के दफ्तर के आस-पास मौजूद थी। जैसे ही मजदूर ने उसे 50 हजार रुपए दिए, एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार (Breaking News) कर लिया। एसीबी की टीम आगे की कार्रवाई के लिए उससे पूछताछ कर रही है।