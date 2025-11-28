दिल्ली में टैक्स-फ्री हुई ‘120 बहादुर’, अब कम कीमत में देख सकते है आप ये फिल्म

फिल्म '120 बहादुर' (सोर्स: X #120Bahadur)
120 Bahadur: बॉलीवुड के एक्टर फरहान अख्तर इन दिनों अपनी फिल्म '120 बहादुर' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म को फैंस द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। अब खबर ये आ रही है कि फिल्म '120 बहादुर' को दिल्ली में टैक्स-फ्री घोषित कर दिया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा," फिल्म 120 बहादुर 1962 के चीन-भारत युद्ध के दौरान लड़ी गई, रेजांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई में भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देती है, इसे हर हिन्दुतानी को देखना चाहिए।"
सीएम रेखा गुप्ता ने X पर एक और पोस्ट कर ये भी जानकारी शेयर दी, जिसमें उन्होंने बताया "ये फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी के प्रेरणादायक नेतृत्व को दर्शाती है, जिनके कार्य और बलिदान भारत के सैन्य इतिहास में साहस का एक खास प्रतीक बने हुए हैं। इन बहादुर सैनिकों के सम्मान में, दिल्ली सरकार ने 28 नवंबर, आज शुक्रवार से दिल्ली में फिल्म को टैक्स-फ्री करने का एलान किया है।"
बता दें, फिल्म '120 बहादुर' में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह का दमदार किरदार निभा रहे हैं, जो सैन्य इतिहास के सबसे बड़े आखिरी स्टैंड में से एक का नेतृत्व करते हैं। साथ ही, रेजांग ला की लड़ाई में, केवल 120 भारतीय सैनिकों ने साहस का परिचय देते हुए 2000 से ज्यादा चीनी सैनिकों को बहादुरी से रोका था। ये एक ऐसी गाथा है जो हर भारतीय को गौरवान्वित महसूस कराती है।
2018 के अनुसार, फिल्म टिकटों पर लगने वाली GST को 2 स्लैब में तोड़ा गया है। अगर किसी थिएटर के टिकट की कीमत 100 रुपए से कम है, तो टिकट पर 12 परसेंट GST लगेगा और जिन थिएटरों की टिकट 100 रुपए से ज्यादा है, उनकी टिकट पर 18 परसेंट GST चार्ज किया जाएगा। अभी फिलहाल मार्केट में यही रेट चल रहा है। जैसे कि फिल्म '120 बहादुर' को दिल्ली में टैक्स फ्री कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में इस फिल्म की टिकट पर 18 की बजाय सिर्फ 9 परसेंट GST लगेगा और 9 परसेंट माफ कर दिया जाएगा। क्योंकि GST केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आधा-आधा बंटा होता है और इस फिल्म को सिर्फ दिल्ली सरकार ने टैक्स फ्री घोषित किया है केंद्र सरकार ने नहीं।
बता दें, क्रिटिक्स ने फिल्म '120 बहादुर' की भले ही जमकर तारीफ की हो, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं। फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में भारत में महज 15 करोड़ नेट कमाए हैं, जो इसके बड़े विषय और स्टार कास्ट को देखते हुए कम है। रजनीश घई के जरिए निर्देशित ये फिल्म और फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट के जरिए निर्मित इस फिल्म में राशि खन्ना, विवान भटेना और अंकित सिवाच भी अहम रोल में हैं। दिल्ली सरकार द्वारा फिल्म को टैक्स-फ्री घोषित किए जाने से अब उम्मीद है कि अब ज्यादा दर्शक इस देशभक्ति फिल्म को देखने के लिए बॉक्स ऑफिस की ओर रुख करेंगे और रेजांग ला के वीर शहीदों की गाथा से रूबरू हो सकेंगे।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग