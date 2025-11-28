दिल्ली में टैक्स-फ्री हुई ‘120 बहादुर’, अब कम कीमत में देख सकते है आप ये फिल्म

2018 के अनुसार, फिल्म टिकटों पर लगने वाली GST को 2 स्लैब में तोड़ा गया है। अगर किसी थिएटर के टिकट की कीमत 100 रुपए से कम है, तो टिकट पर 12 परसेंट GST लगेगा और जिन थिएटरों की टिकट 100 रुपए से ज्यादा है, उनकी टिकट पर 18 परसेंट GST चार्ज किया जाएगा। अभी फिलहाल मार्केट में यही रेट चल रहा है। जैसे कि फिल्म '120 बहादुर' को दिल्ली में टैक्स फ्री कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में इस फिल्म की टिकट पर 18 की बजाय सिर्फ 9 परसेंट GST लगेगा और 9 परसेंट माफ कर दिया जाएगा। क्योंकि GST केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आधा-आधा बंटा होता है और इस फिल्म को सिर्फ दिल्ली सरकार ने टैक्स फ्री घोषित किया है केंद्र सरकार ने नहीं।