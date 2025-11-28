Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

दिल्ली में टैक्स-फ्री हुई ‘120 बहादुर’, अब कम कीमत में देख सकते है आप ये फिल्म

120 Bahadur: दिल्ली सरकार ने फिल्म '120 बहादुर' को टैक्स-फ्री कर दिया है, जिससे ये फिल्म अब कम कीमत में देखी जा सकेगी…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 28, 2025

दिल्ली में टैक्स-फ्री हुई '120 बहादुर', अब कम किमत में देख सकते है आप ये फिल्म

फिल्म '120 बहादुर' (सोर्स: X #120Bahadur)

120 Bahadur: बॉलीवुड के एक्टर फरहान अख्तर इन दिनों अपनी फिल्म '120 बहादुर' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म को फैंस द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। अब खबर ये आ रही है कि फिल्म '120 बहादुर' को दिल्ली में टैक्स-फ्री घोषित कर दिया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा," फिल्म 120 बहादुर 1962 के चीन-भारत युद्ध के दौरान लड़ी गई, रेजांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई में भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देती है, इसे हर हिन्दुतानी को देखना चाहिए।"

अब कम किमत में देख सकते है आप ये फिल्म

सीएम रेखा गुप्ता ने X पर एक और पोस्ट कर ये भी जानकारी शेयर दी, जिसमें उन्होंने बताया "ये फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी के प्रेरणादायक नेतृत्व को दर्शाती है, जिनके कार्य और बलिदान भारत के सैन्य इतिहास में साहस का एक खास प्रतीक बने हुए हैं। इन बहादुर सैनिकों के सम्मान में, दिल्ली सरकार ने 28 नवंबर, आज शुक्रवार से दिल्ली में फिल्म को टैक्स-फ्री करने का एलान किया है।"

बता दें, फिल्म '120 बहादुर' में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह का दमदार किरदार निभा रहे हैं, जो सैन्य इतिहास के सबसे बड़े आखिरी स्टैंड में से एक का नेतृत्व करते हैं। साथ ही, रेजांग ला की लड़ाई में, केवल 120 भारतीय सैनिकों ने साहस का परिचय देते हुए 2000 से ज्यादा चीनी सैनिकों को बहादुरी से रोका था। ये एक ऐसी गाथा है जो हर भारतीय को गौरवान्वित महसूस कराती है।

फिल्म टिकटों पर लगने वाली GST

2018 के अनुसार, फिल्म टिकटों पर लगने वाली GST को 2 स्लैब में तोड़ा गया है। अगर किसी थिएटर के टिकट की कीमत 100 रुपए से कम है, तो टिकट पर 12 परसेंट GST लगेगा और जिन थिएटरों की टिकट 100 रुपए से ज्यादा है, उनकी टिकट पर 18 परसेंट GST चार्ज किया जाएगा। अभी फिलहाल मार्केट में यही रेट चल रहा है। जैसे कि फिल्म '120 बहादुर' को दिल्ली में टैक्स फ्री कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में इस फिल्म की टिकट पर 18 की बजाय सिर्फ 9 परसेंट GST लगेगा और 9 परसेंट माफ कर दिया जाएगा। क्योंकि GST केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आधा-आधा बंटा होता है और इस फिल्म को सिर्फ दिल्ली सरकार ने टैक्स फ्री घोषित किया है केंद्र सरकार ने नहीं।

एक्सेल एंटरटेनमेंट के जरिए निर्मित

बता दें, क्रिटिक्स ने फिल्म '120 बहादुर' की भले ही जमकर तारीफ की हो, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं। फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में भारत में महज 15 करोड़ नेट कमाए हैं, जो इसके बड़े विषय और स्टार कास्ट को देखते हुए कम है। रजनीश घई के जरिए निर्देशित ये फिल्म और फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट के जरिए निर्मित इस फिल्म में राशि खन्ना, विवान भटेना और अंकित सिवाच भी अहम रोल में हैं। दिल्ली सरकार द्वारा फिल्म को टैक्स-फ्री घोषित किए जाने से अब उम्मीद है कि अब ज्यादा दर्शक इस देशभक्ति फिल्म को देखने के लिए बॉक्स ऑफिस की ओर रुख करेंगे और रेजांग ला के वीर शहीदों की गाथा से रूबरू हो सकेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

28 Nov 2025 10:40 am

Published on:

28 Nov 2025 10:17 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / दिल्ली में टैक्स-फ्री हुई ‘120 बहादुर’, अब कम कीमत में देख सकते है आप ये फिल्म

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में हेमा मालिनी को नहीं बुलाया गया! दोनों बेटियों ने भी बनाई दूरी

Dharmendra Prayer Meet son sunny deol Not Invite Hema Malini and her two daughters
बॉलीवुड

Dharmendra Prayer Meet video: धर्मेंद्र की प्रेयर मीट का पहला वीडियो आया सामने, पानी की टंकी पर खड़े दिखे वीरू

Dharmendra prayer meet first video viral Musical tribute son sunny deol and bobby deol got emotional (1)
बॉलीवुड

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में नहीं दिखी हेमा मालिनी, ईशा और अहाना, Celebs पहुंचे एक्ट्रेस के घर

Dharmendra and Hema Malini
मनोरंजन

धर्मेंद्र की तस्वीर पर हार, जल रहा दीपक… पत्नी हेमा मालिनी के घर से पहली तस्वीर आई सामने

Hema Malini house inside photo viral after Dharmendra death
बॉलीवुड

मलयाली बच्चों को क्यों पसंद थे धर्मेंद्र, जानिए क्या है मलयालम सिनेमा और ‘He-Man’ का कनेक्शन?

Dharmendra and Malayalam
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.