2025 की वो विवादित फिल्म, जिसे लेकर आया बड़ा अपडेट, नहीं होगी भारत में रिलीज

फिल्म अबीर गुलाल को लेकर कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खबर तेजी से फैल रही थी कि यह फिल्म भारत में 26 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। लेकिन इस बढ़ती अफवाह को देखते हुए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने खुद सामने आकर सफाई दी है। PIB ने अपनी पोस्ट में इन दावों को पूरी तरह से 'फेक' बताया है। उन्होंने लिखा, "कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फवाद खान और वाणी कपूर स्टारर फिल्म 'अबीर गुलाल' को भारत में 26 सितंबर 2025 को रिलीज किया जा रहा है। ये दावे पूरी तरह से झूठे हैं और इस फिल्म को ऐसा कोई भी क्लीयरेंस नहीं दिया गया है।"