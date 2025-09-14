Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

2025 की वो विवादित फिल्म, जिसे लेकर आया बड़ा अपडेट, नहीं होगी भारत में रिलीज

Bollywood Movie Banned In India: साल 2025 की सबसे विवादित फिल्म अबीर गुलाल को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर आई है। फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी। PIB ने पोस्ट के जरिए साफ कर दिया है कि फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 14, 2025

PIB React Abir Gulaal Movie Banned in india
वाणी कपूर और फवाद खान की एक्स से ली गई तस्वीर

Abir Gulaal Movie Banned: पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर की रोमांटिक फिल्म 'अबीर गुलाल' काफी समय से भारत में रिलीज होने का इंतजार कर रही है। इसे अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से खबर थी कि फिल्म जल्द भारत में रिलीज होगी, लेकिन ऐसा अब शायद ही होगा, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि ये फिल्म अभी इंडिया में रिलीज नहीं हो सकती। इसे कोई क्लीयरेंस नहीं मिला है।

अबीर गुलाल की फिल्म पर PIB का पोस्ट (PIB React Abir Gulaal Movie Banned)

फिल्म अबीर गुलाल को लेकर कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खबर तेजी से फैल रही थी कि यह फिल्म भारत में 26 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। लेकिन इस बढ़ती अफवाह को देखते हुए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने खुद सामने आकर सफाई दी है। PIB ने अपनी पोस्ट में इन दावों को पूरी तरह से 'फेक' बताया है। उन्होंने लिखा, "कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फवाद खान और वाणी कपूर स्टारर फिल्म 'अबीर गुलाल' को भारत में 26 सितंबर 2025 को रिलीज किया जा रहा है। ये दावे पूरी तरह से झूठे हैं और इस फिल्म को ऐसा कोई भी क्लीयरेंस नहीं दिया गया है।"

फिल्म अबीर गुलाल को लेकर PIB ने किया पोस्ट

PIB ने बताया फेक

बता दें, अबीर गुलाल में एक्टर फवाद खान हैं जो एक पाकिस्तानी एक्टर हैं और कुछ समय पहले कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने सभी पाकिस्तानी स्टार्स को इंडिया में बैन कर दिया था। साथ ही उनकी सीरीज, फिल्में और नाटकों को भी यूट्यूब और ओटीटी से हटा दिया था। इसी वजह से फवाद की फिल्म को भारत में रिलीज नहीं किया जा सकता और ये फिल्म साल 2025 की अब तक की सबसे बड़ी विवादित फिल्म बन गई है।

वाणी कपूर और फवाद खान (Photo Source- X)

'ऐ दिल है मुश्किल' के समय भी हुआ था विवाद

यह पहली बार नहीं है जब फवाद खान को ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इससे पहले साल 2016 में उनकी फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' की रिलीज के समय भी बड़ा विवाद हुआ था। उस समय उरी हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा दिया गया था। हालांकि, बाद में इस फिल्म को रिलीज की इजाजत मिल गई थी।

'अबीर गुलाल' एक रोमांटिक क्रॉस-बॉर्डर फिल्म है, जिसमें वाणी कपूर और फवाद खान मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म में सोनी राजदान, फरीदा जलाल, और लीसा हेडन जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में हैं। पीआईबी के इस बयान से यह साफ हो गया है कि इस फिल्म को देखने के लिए फैंस को अभी और इंतजार करना होगा।

Published on:

14 Sept 2025 10:51 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 2025 की वो विवादित फिल्म, जिसे लेकर आया बड़ा अपडेट, नहीं होगी भारत में रिलीज

