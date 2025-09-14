2025 की वो विवादित फिल्म, जिसे लेकर आया बड़ा अपडेट, नहीं होगी भारत में रिलीज

Abir Gulaal Movie Banned: पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर की रोमांटिक फिल्म 'अबीर गुलाल' काफी समय से भारत में रिलीज होने का इंतजार कर रही है। इसे अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से खबर थी कि फिल्म जल्द भारत में रिलीज होगी, लेकिन ऐसा अब शायद ही होगा, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि ये फिल्म अभी इंडिया में रिलीज नहीं हो सकती। इसे कोई क्लीयरेंस नहीं मिला है।
फिल्म अबीर गुलाल को लेकर कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खबर तेजी से फैल रही थी कि यह फिल्म भारत में 26 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। लेकिन इस बढ़ती अफवाह को देखते हुए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने खुद सामने आकर सफाई दी है। PIB ने अपनी पोस्ट में इन दावों को पूरी तरह से 'फेक' बताया है। उन्होंने लिखा, "कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फवाद खान और वाणी कपूर स्टारर फिल्म 'अबीर गुलाल' को भारत में 26 सितंबर 2025 को रिलीज किया जा रहा है। ये दावे पूरी तरह से झूठे हैं और इस फिल्म को ऐसा कोई भी क्लीयरेंस नहीं दिया गया है।"
बता दें, अबीर गुलाल में एक्टर फवाद खान हैं जो एक पाकिस्तानी एक्टर हैं और कुछ समय पहले कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने सभी पाकिस्तानी स्टार्स को इंडिया में बैन कर दिया था। साथ ही उनकी सीरीज, फिल्में और नाटकों को भी यूट्यूब और ओटीटी से हटा दिया था। इसी वजह से फवाद की फिल्म को भारत में रिलीज नहीं किया जा सकता और ये फिल्म साल 2025 की अब तक की सबसे बड़ी विवादित फिल्म बन गई है।
यह पहली बार नहीं है जब फवाद खान को ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इससे पहले साल 2016 में उनकी फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' की रिलीज के समय भी बड़ा विवाद हुआ था। उस समय उरी हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा दिया गया था। हालांकि, बाद में इस फिल्म को रिलीज की इजाजत मिल गई थी।
'अबीर गुलाल' एक रोमांटिक क्रॉस-बॉर्डर फिल्म है, जिसमें वाणी कपूर और फवाद खान मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म में सोनी राजदान, फरीदा जलाल, और लीसा हेडन जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में हैं। पीआईबी के इस बयान से यह साफ हो गया है कि इस फिल्म को देखने के लिए फैंस को अभी और इंतजार करना होगा।