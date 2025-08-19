Achyut Potdar Dies: फिल्म 3 Idiots के फेमस एक्टर का निधन, बेहोश होकर घर में गिरे थे

Achyut Potdar Passed Away: बॉलीवुड इंडस्ट्री पर एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूट गया है। एक बड़े सितारे का अंत हो गया है। हम बात कर रहे हैं फिल्म ‘3 इडियट्स’ में प्रोफेसर का किरदार निभाने वाले दिग्गज एक्टर अच्युत पोतदार की। अच्युत ने 91 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और अचानक बीती रात वह बेहोश हो गए। उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया गया। जहां उनकी तबीयत लगातार बिगडती जा रही थी और वह अपने जन्मदिन से 3 दिन पहले दुनिया को छोड़कर चले गए।
एक्टर अच्युत पोतदार की मौत की खबर सोशल मीडिया पर कई मराठी टीवी चैनल्स ने शेयर की थी। सभी अच्युत पोतदार की पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। इस खबर से हिंदी के साथ ही मराठी इंडस्ट्री में भी शौक का लहर दौड़ गई है। फिल्मों में कदम रखने से पहले अच्युत पोतदार ने सेना और इंडियन ऑयल कंपनी में 25 साल तक काम किया। हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत देर से की, लेकिन उन्होंने पंडित सत्यदेव दुबे, विजया मेहता और सुलभा देशपांडे जैसे रंगमंच के दिग्गजों के साथ लंबे समय तक काम किया है।
एक्टर अच्युत पोतदार 22 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाने वाले थे। उससे पहले ही उनका निधन हो गया। अच्युत पोतदार फिलहाल उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। अब पोतदार की बेटी अनुराधा पारस्कर ने बताया कि मंगलवार यानी आज 19 अगस्त शाम 4 बजे उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार ठाणे में किया जाएगा। इस दौरान उनके परिवार के लोग और करीबी दोस्त ही उनके अंतिम संस्कार में जुड़ेंगे।
एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री में 80 के दशक से कदम रखा था। फिल्मों के साथ-साथ उन्होंने टीवी में भी अपनी पहचान बनाई थी। वह 3 इडियट्स, फरारी की सवारी, दबंग 2, आर राजकुमार, भूतनाथ, लगे रहो मुन्ना भाई, परिणीता, दाग: द फायर और आक्रोश जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके थे। इसके साथ ही वो टीवी सीरियल भारत एक खोज, शुभ मंगल सावधान और ऑल द बेस्ट जैसे टीवी सीरियल्स में भी उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई थी।