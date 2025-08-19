Achyut Potdar Dies: फिल्म 3 Idiots के फेमस एक्टर का निधन, बेहोश होकर घर में गिरे थे

Achyut Potdar Passed Away: बॉलीवुड इंडस्ट्री पर एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूट गया है। एक बड़े सितारे का अंत हो गया है। हम बात कर रहे हैं फिल्म ‘3 इडियट्स’ में प्रोफेसर का किरदार निभाने वाले दिग्गज एक्टर अच्युत पोतदार की। अच्युत ने 91 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और अचानक बीती रात वह बेहोश हो गए। उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया गया। जहां उनकी तबीयत लगातार बिगडती जा रही थी और वह अपने जन्मदिन से 3 दिन पहले दुनिया को छोड़कर चले गए।