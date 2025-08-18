49 साल की इस हसीना का काम ना मिलने पर छलका दर्द, बोली- काम चाहिए, 8 साल से जॉब्लेस हूं...

सुष्मिता सेन ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने Netflix, Amazon Prime Video और Hotstar के अधिकारियों को फोन किया था। उन्होंने कहा, "मेरा नाम सुष्मिता सेन है। मैं एक्टर हूं, हुआ करती थी वैसे। और मैं वापस आकर काम करना चाहती हूं। मुझे मदद की जरूरत होगी क्योंकि मैंने 8 साल काम नहीं किया और ये बहुत लंबा वक्त है।" इसके साथ ही सुष्मिता ने आगे बताया कि 8 साल तक उन्हें किसी ने काम के लिए अप्रोच नहीं किया। उन्होंने खुद लोगों को फोन किया ताकि उन्हें पता चले कि वे काम करने के लिए कितनी उत्सुक हैं। उन्होंने बताया कि इसके बाद तीनों प्लेटफॉर्म्स ने उनसे मीटिंग भी की।