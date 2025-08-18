49 साल की इस हसीना का काम ना मिलने पर छलका दर्द, बोली- काम चाहिए, 8 साल से जॉब्लेस हूं...

Bollywood: बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर इंडस्ट्री में नाम कमाया, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें काम के लिए तरसना पड़ा। ऐसी ही एक अभिनेत्री हैं सुष्मिता सेन, जिन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान दोनों के साथ काम किया और कई हिट फिल्में दीं, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वे 8 साल तक बेरोजगार रहीं।
बता दें कि सुष्मिता सेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सामने आकर लोगों से काम मांगा। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है।
सुष्मिता सेन ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने Netflix, Amazon Prime Video और Hotstar के अधिकारियों को फोन किया था। उन्होंने कहा, "मेरा नाम सुष्मिता सेन है। मैं एक्टर हूं, हुआ करती थी वैसे। और मैं वापस आकर काम करना चाहती हूं। मुझे मदद की जरूरत होगी क्योंकि मैंने 8 साल काम नहीं किया और ये बहुत लंबा वक्त है।" इसके साथ ही सुष्मिता ने आगे बताया कि 8 साल तक उन्हें किसी ने काम के लिए अप्रोच नहीं किया। उन्होंने खुद लोगों को फोन किया ताकि उन्हें पता चले कि वे काम करने के लिए कितनी उत्सुक हैं। उन्होंने बताया कि इसके बाद तीनों प्लेटफॉर्म्स ने उनसे मीटिंग भी की।
दरअसल सुष्मिता सेन ने 2020 में वेब सीरीज 'आर्या' से डिजिटल डेब्यू कर कमबैक किया था। उनकी आखिरी फिल्म 2015 की बांग्ला फिल्म 'निर्बाक' थी, जिसके बाद उन्होंने ब्रेक ले लिया था। सुष्मिता सेन की कहानी दिखाती है कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी, कलाकारों को संघर्ष करना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी साबित किया कि कभी भी काम मांगने में कोई शर्म नहीं है, और अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखना जरूरी है।