बॉलीवुड

अगर ChatGPT लिखता ‘शोले’ के डायलॉग्स तो क्या होता, इन 10 Dialogues में देखिए इसकी एक झलक

50 Years of Sholay: 'शोले' बॉलीवुड सिनेमा की वो कल्ट क्लासिक जो आज भी नई सी लगती है। रमेश सिप्पी की इस फिल्म का एक-एक किरदार अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया भादुड़ी जैसे कलाकारों ने जबरदस्त अभिनय किया था।

मुंबई

Rashi Sharma

Aug 14, 2025

Sholay Movie Dialogues
फिल्म शोले का पोस्टर (फोटो सोर्स: SippyFilms)

Sholay: शोले बॉलीवुड सिनेमा की वो कल्ट क्लासिक जो आज भी नई सी लगती है। रमेश सिप्पी की इस फिल्म ने दर्शकों पर जो छाप छोड़ी है वो शायद अभी तक किसी भी फिल्म ने नहीं छोड़ी होगी। फिल्म का एक-एक किरदार अपनी एक अलग पहचान रखता है। चाहे फिल्म के गाने हों, एक्शन सीन्स होना, वीरू का टंकी पर चढ़ने वाला सीन हो या फिर ठाकुर के हाथ काटने वाला सीन सब फिल्म की सफलता में एक अहम भूमिका निभाते हैं।

रमेश सिप्पी की इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया भादुड़ी जैसे कलाकारों ने जबरदस्त अभिनय किया था। हाल ही में हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि ये फिल्म किसी एक से नहीं बल्कि सबकी मिलकर की गई मेहनत से हिट हुई थी। वहीं अगर अब बात करें फिल्म के डायलॉग्स की तो वो कभी न भूलने वाले हैं।

फिल्म के…
"बसंती इन कुत्तों के सामने मटी नाचना…"
"ये हाथ हमको दे दे ठाकुर…"
"तुम्हारा नाम क्या है बसंती…"
"कितने आदमी थे…" जैसे डायलॉग्स आज भी इतने फेमस हैं कि कोई बच्चा हो या बड़ा सबको मुंह जुबानी याद हैं।

ये भी पढ़ें

“जब बदले की जगह, इंसाफ बना शोले का क्लाइमेक्स”, ChatGPT ने लिखा फिल्म का लास्ट सीन
बॉलीवुड
New Climax of Sholay

आपको बता दें कि फिल्म आने वाली 15 अगस्त को अपनी रिलीज के 50 साल पूरे करने वाली है। अब ये तो रही फिल्म के ओरिजिनल डायलॉग्स की बात, मगर अब हम आपको एक बार फिर AI से लिखवाये हुए डायलॉग्स पढ़ाएंगे।

जब हमने ChatGPT से शोले के डायलॉग्स उसके अंदाज में लिखने के लिए कहा तो उसने बहुत ही मजेदार डायलॉग्स लिख कर दिए।

आप भी देखिए ChatGPT ने शोले के लिए कैसे डायलॉग्स लिखे:

गब्बर सिंह

जय

वीरू

ठाकुर

बसंती

गब्बर सिंह

जय

वीरू

बसंती

ठाकुर

फिल्म शोले के ओरिजिनल डायलॉग्स तो वैसे सलीम खान और जावेद अख्तर ने लिखे थे और वो डायलॉग्स तो अपने कई बार सुने होंगे, मगर AI Generated ये डायलॉग्स आपको कैसे लगे कमेंट्स में बताइएगा।

ये भी पढ़ें

Sholay: कौन था ‘शोले’ का मुख्य हीरो? 50 साल बीत गए लेकिन अबतक नहीं जान पाए सच्चाई
बॉलीवुड
Sholay Movie Dharmendra-Amitabh (1)

amitabh bachchan

Updated on:

14 Aug 2025 06:19 pm

Published on:

14 Aug 2025 04:09 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अगर ChatGPT लिखता ‘शोले’ के डायलॉग्स तो क्या होता, इन 10 Dialogues में देखिए इसकी एक झलक

