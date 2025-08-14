अगर ChatGPT लिखता ‘शोले’ के डायलॉग्स तो क्या होता, इन 10 Dialogues में देखिए इसकी एक झलक

Sholay: शोले बॉलीवुड सिनेमा की वो कल्ट क्लासिक जो आज भी नई सी लगती है। रमेश सिप्पी की इस फिल्म ने दर्शकों पर जो छाप छोड़ी है वो शायद अभी तक किसी भी फिल्म ने नहीं छोड़ी होगी। फिल्म का एक-एक किरदार अपनी एक अलग पहचान रखता है। चाहे फिल्म के गाने हों, एक्शन सीन्स होना, वीरू का टंकी पर चढ़ने वाला सीन हो या फिर ठाकुर के हाथ काटने वाला सीन सब फिल्म की सफलता में एक अहम भूमिका निभाते हैं।
रमेश सिप्पी की इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया भादुड़ी जैसे कलाकारों ने जबरदस्त अभिनय किया था। हाल ही में हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि ये फिल्म किसी एक से नहीं बल्कि सबकी मिलकर की गई मेहनत से हिट हुई थी। वहीं अगर अब बात करें फिल्म के डायलॉग्स की तो वो कभी न भूलने वाले हैं।
फिल्म के…
"बसंती इन कुत्तों के सामने मटी नाचना…"
"ये हाथ हमको दे दे ठाकुर…"
"तुम्हारा नाम क्या है बसंती…"
"कितने आदमी थे…" जैसे डायलॉग्स आज भी इतने फेमस हैं कि कोई बच्चा हो या बड़ा सबको मुंह जुबानी याद हैं।
आपको बता दें कि फिल्म आने वाली 15 अगस्त को अपनी रिलीज के 50 साल पूरे करने वाली है। अब ये तो रही फिल्म के ओरिजिनल डायलॉग्स की बात, मगर अब हम आपको एक बार फिर AI से लिखवाये हुए डायलॉग्स पढ़ाएंगे।
जब हमने ChatGPT से शोले के डायलॉग्स उसके अंदाज में लिखने के लिए कहा तो उसने बहुत ही मजेदार डायलॉग्स लिख कर दिए।
फिल्म शोले के ओरिजिनल डायलॉग्स तो वैसे सलीम खान और जावेद अख्तर ने लिखे थे और वो डायलॉग्स तो अपने कई बार सुने होंगे, मगर AI Generated ये डायलॉग्स आपको कैसे लगे कमेंट्स में बताइएगा।