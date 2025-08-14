अगर ChatGPT लिखता ‘शोले’ के डायलॉग्स तो क्या होता, इन 10 Dialogues में देखिए इसकी एक झलक

Sholay: शोले बॉलीवुड सिनेमा की वो कल्ट क्लासिक जो आज भी नई सी लगती है। रमेश सिप्पी की इस फिल्म ने दर्शकों पर जो छाप छोड़ी है वो शायद अभी तक किसी भी फिल्म ने नहीं छोड़ी होगी। फिल्म का एक-एक किरदार अपनी एक अलग पहचान रखता है। चाहे फिल्म के गाने हों, एक्शन सीन्स होना, वीरू का टंकी पर चढ़ने वाला सीन हो या फिर ठाकुर के हाथ काटने वाला सीन सब फिल्म की सफलता में एक अहम भूमिका निभाते हैं।