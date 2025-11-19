4,000 करोड़ के 55 मंजिला कमर्शियल टावर का नाम होगा Shahrukhz, अब एक्टर होंगे दुनिया के चुनिंदा स्टार्स में शामिल

दरअसल, एक हल्की-सी स्माइल के साथ, अभिनेता ने आगे बताया, मैं अपनी 2009 की फिल्म "ओम शांति ओम" के सिद्धांत वाले मंत्र में भरोसा करता हूं, मैं हर बात मासूमियत से कहता हूं, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। मुझे पता है कि मैं अब 60 साल का हो गया हूं, लेकिन मेरा सच्चा विश्वास है कि अगर आप बच्चों की तरह कोई इच्छा करें और उसे ब्रह्मांड में फेंक दें…जैसा कि आपकी फिल्म में दिखाया गया है…या फिर अगर कोई पूछे, तुम कितने साल जिंदा रहोगे? तो आप बस जवाब देते हैं, मैं 200-250 साल जिंदा रहूंगा और मैं इसमें विश्वास से कहता हूं और मुझे लगता है कि अगर मैं बिना किसी स्वार्थ के, प्यार से इसमें विश्वास करूं, तो हर कुछ इससे हासिल कर सकता हूं, बस यही बात है।"