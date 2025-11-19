4,000 करोड़ के 55 मंजिला कमर्शियल टावर का नाम होगा Shahrukhz, अब एक्टर होंगे दुनिया के चुनिंदा स्टार्स में शामिल

शाहरुख खान (सोर्स: X @JoySRKian_2)
Shahrukhz Dubai Project: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान हमेशा अपनी लाइफस्टाइल के वजह से चर्चा में रहते है। बता दें, दुबई बेस्ड डेवलपर Danube Group ने रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान के नाम पर एक कमर्शियल बिल्डिंग चेन "Shahrukhz" शुरू करने की योजना बनाई जा रही है, जिसकी पहली इमारत दुबई में बनने जा रही है। इसमें 55-मंजिला टावर होगा और एंट्री गेट पर शाहरुख की एक विशाल मूर्ति लगाई जाएगी।
जिसमें वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ) वाले अपने आइकॉनिक पोज में दिखेंगे। ये योजना सिर्फ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि फैन-आइकॉन और टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन सकता है, जिससे स्थानीय पर्यटन और ब्रांड वैल्यू को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल ऑफिशियल तौर पर अरबपति बनने के बाद अब सुपरस्टार दुबई में भी अपनी पहचान बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
इतना ही नहीं, रियल एस्टेट कंपनी ने ये भी एलान किया है कि शाहरुख खान के 55 मंजिला कमर्शियल टावर, जिसकी कीमत 4,000 करोड़ है, जो 2029 में खुलने वाला है। इसका नाम शाहरूख खान के नाम पर रखा जाएगा। इससे वो दुनिया भर के उन गिने-चुने अभिनेताओं में शामिल हो जाएंगे जिनके नाम पर एक इमारते बनाई गई है। सोशल मीडिया रेडिट पर सामने आए एक क्लिप में किंग खान ने खुलासा किया हैं।
जिसमें फिल्म निर्माता-कोरियोग्राफर फराह खान ने शाहरुख से उनके एक पुराने बयान के बारे में पूछा, जिसमें उन्होंने कहा था, 'उनका स्टारडम कभी खत्म नहीं होगा और वो हमेशा स्टार ही रहेंगे। इस पर फराह ने शाहरुख से आगे पूछा, उनका स्टारडम एक दिन खत्म हो जाएगा और उन्होंने जवाब दिया, "मैं हमेशा स्टार ही रहूंगा, अगले सौ सालों तक। इतना आत्मविश्वास कुछ तो है… शाहरुख जब भी कुछ कहते हैं, वो सच हो जाता है।" ये क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
दरअसल, एक हल्की-सी स्माइल के साथ, अभिनेता ने आगे बताया, मैं अपनी 2009 की फिल्म "ओम शांति ओम" के सिद्धांत वाले मंत्र में भरोसा करता हूं, मैं हर बात मासूमियत से कहता हूं, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। मुझे पता है कि मैं अब 60 साल का हो गया हूं, लेकिन मेरा सच्चा विश्वास है कि अगर आप बच्चों की तरह कोई इच्छा करें और उसे ब्रह्मांड में फेंक दें…जैसा कि आपकी फिल्म में दिखाया गया है…या फिर अगर कोई पूछे, तुम कितने साल जिंदा रहोगे? तो आप बस जवाब देते हैं, मैं 200-250 साल जिंदा रहूंगा और मैं इसमें विश्वास से कहता हूं और मुझे लगता है कि अगर मैं बिना किसी स्वार्थ के, प्यार से इसमें विश्वास करूं, तो हर कुछ इससे हासिल कर सकता हूं, बस यही बात है।"
इस बीच "शाहरुखज" का एलान करते वक्त शाहरुख ने कहा कि अगर उनकी मां ने इसे देखा होता, तो उन्हें गर्व होता। उन्होंने आगे कहा, "मैं क्या कहूं? मेरी मां अगर जिंदा होतीं, तो बहुत खुश होतीं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सम्मान है, और अब जब भी मैं अपने बच्चों के साथ दुबई आता हूं, तो उस इमारत की ओर इशारा करके कहता हूं, देखो ये पापा की इमारत है। मुझे लगता है कि ये अद्भुत है, और मैं पिछले कुछ महीनों से इस प्रोजेक्ट की बारीकियों पर नजर रख रहा हूं, जो बहुत सुंदर है।" दरअसल, वर्कफ्रॉट की बात करें तो अभिनेता शाहरुख खान निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की अगली फिल्म किंग में नजर आने वाले है।
