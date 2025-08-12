बॉलीवुड की ये 6 बोल्ड फिल्में जिन्हें सेंसर बोर्ड ने किया रातो-रात बैन, आज भी हैं विवादों में

Bollywood: बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनी हैं, जिनके कंटेंट को लेकर सेंसर बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया। इन फिल्मों में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, हिंसा, और बोल्ड सीन्स को खुले तौर पर दिखाने जैसे मुद्दे थे, जिसके चलते इन्हें भारत में बैन कर दिया गया। आइए ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में जानते हैं…