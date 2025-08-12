बॉलीवुड की ये 6 बोल्ड फिल्में जिन्हें सेंसर बोर्ड ने किया रातो-रात बैन, आज भी हैं विवादों में

Bollywood: बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनी हैं, जिनके कंटेंट को लेकर सेंसर बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया। इन फिल्मों में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, हिंसा, और बोल्ड सीन्स को खुले तौर पर दिखाने जैसे मुद्दे थे, जिसके चलते इन्हें भारत में बैन कर दिया गया। आइए ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में जानते हैं…
1994 में आई यह फिल्म फूलन देवी के जीवन पर आधारित थी, जिसका निर्देशन शेखर कपूर ने किया था। फिल्म में यौन शोषण और हिंसा के कई ऐसे दृश्य थे, जिन्हें दर्शकों के लिए सही नहीं माना गया और इसलिए इसे बैन कर दिया गया।
इस फिल्म में अत्यधिक बोल्ड सीन और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया था। मनोज पाहवा, अंतरा माली और शर्मन जोशी जैसे कलाकारों से सजी यह फिल्म भी सेंसर बोर्ड की नजरों में खटक गई।
ट्रांसजेंडर किरदारों पर बनी इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने 'अश्लील और आपत्तिजनक' बताकर बैन कर दिया। श्रीधर रंगायन की इस फिल्म में दो ट्रांसजेंडर महिलाओं और एक गे किशोर की कहानी है, जो एक पुरुष को रिझाने की कोशिश करते हैं।
साल 2003 में अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी 'पांच' पर भी सेंसर बोर्ड की कैंची चली। कहा जाता है कि यह 1976-77 में पुणे में हुए जोशी-अभ्यंकर सीरियल मर्डर केस पर आधारित थी। नशे, हिंसा और गाली-गलौज की वजह से यह क्राइम थ्रिलर कभी रिलीज नहीं हो पाई।
2004 में आई 'ब्लैक फ्राइडे', जो 1993 के मुंबई बम धमाकों पर आधारित थी, कानूनी अड़चनों के कारण रिलीज से पहले ही रोक दी गई। अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित यह फिल्म हुसैन जैदी की किताब पर आधारित थी।
इस थ्रिलर फिल्म का कंटेंट काफी बोल्ड था। इसमें एक लेस्बियन कपल और इस्लामी आतंकवाद से जुड़ी कहानी दिखाई जाती है। फिल्म में न्यूड सीन की वजह से इसे बैन कर दिया गया।
ये फिल्में दिखाती हैं कि सेंसर बोर्ड कंटेंट को लेकर कितना सख्त है और किसी भी तरह के बोल्ड कंटेंट को यूजर तक पहुंचने से रोकने के लिए तैयार है।