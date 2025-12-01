Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

धर्मेंद्र के निधन के 8 दिन बाद बेटे सनी देओल का छलका दर्द, पोस्ट हुआ वायरल

Dharmendra prayer meet video: अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके बेटे सनी देओल ने पहली बार सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, जिससे फैंस भावुक हो गए, सनी ने अपने पिता को याद करते हुए एक पोस्ट साझा किया।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 01, 2025

Dharmendra prayer meet video

धर्मेंद्र (सोर्स: IMDb)

Dharmendra prayer meet video: बॉलीवुड में 'ही-मैन' नाम से फेमस अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। इन दिनों धर्मेंद्र को याद करते हुए सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। बता दें, इसी कड़ी में एक बेहद यादगार वीडियो ब्यूटी फोटोग्राफर टीना देहल ने शेयर किया है, जिस पर धर्मेंद्र के बड़े बेटे और एक्टर सनी देओल ने भी अपनी इमोशन्स शेयर की हैं।

पिता के निधन के करीब 8 दिन बाद आज सोमवार को सनी देओल ने इस वीडियो पर रिएक्ट किया है, जिससे फैंस इमोशनल हो गए हैं। साथ ही, बॉबी देओल और अभय देओल ने भी कमेंट कर अपने पिता को याद किया है।

बेटे सनी देओल का छलका दर्द, पोस्ट हुआ वायरल

बता दें, टीना देहल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें धर्मेंद्र की कई यादगार और खूबसूरत फोटोज दिखाई गई हैं। इस वीडियो के साथ टीना ने कैप्शन भी लिखा, 'इस मैजिक के लिए शुक्रिया। इतनी कम उम्र में हम सभी को फिल्मों के जादू से रूबरू कराने के लिए, कुछ कैमरे के सामने, कुछ पीछे… कुछ कलाकार… कुछ संगीत के उपहार के साथ… ये जादू जिंदा हमेशा जिंदा रहेगी।'

इस पोस्ट पर सनी देओल ने रिएक्ट करते हुए लाल दिल वाले इमोजी (रेड हार्ट इमोजी) बनाए हैं, जो उनके दुख और पिता के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। इनके अलावा, बॉबी देओल और अभय देओल ने भी कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी पोस्ट कर अपने पिता को श्रद्धांजलि दी है।

सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ

दरअसल, ये वीडियो वास्तव में धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा का है, जिसका टाइटल 'सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ' रखा गया था। धर्मेंद्र की शानदार विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई में पिछले दिनों एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। ये सभा बांद्रा के ताज लैंड्स एंड के सीसाइड लॉन्स में देओल परिवार द्वारा आयोजित की गई थी, जहां पर इंडस्ट्री के कई दिग्गज सितारे, गायक और शुभचिंतक दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस अवसर पर अभिनेता को एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट भी दिया गया था, जिसमें उनके फेमस गानों को कलाकारों ने अपनी आवाज दी।

आप वायरल वीडियो पर आए सनी देओल के कमेंट के साथ तमाम नेटिजन्स ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और उन्हें इस मुश्किल समय में सिंपैथी दे रहे हैं। बता दें, देओल परिवार इस कठिन दौर में एक-दूसरे का सहारा बन रहा है और फैंस भी उनके साथ हैं।

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

01 Dec 2025 02:41 pm

