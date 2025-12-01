धर्मेंद्र के निधन के 8 दिन बाद बेटे सनी देओल का छलका दर्द, पोस्ट हुआ वायरल

दरअसल, ये वीडियो वास्तव में धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा का है, जिसका टाइटल 'सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ' रखा गया था। धर्मेंद्र की शानदार विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई में पिछले दिनों एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। ये सभा बांद्रा के ताज लैंड्स एंड के सीसाइड लॉन्स में देओल परिवार द्वारा आयोजित की गई थी, जहां पर इंडस्ट्री के कई दिग्गज सितारे, गायक और शुभचिंतक दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस अवसर पर अभिनेता को एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट भी दिया गया था, जिसमें उनके फेमस गानों को कलाकारों ने अपनी आवाज दी।