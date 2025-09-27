Patrika LogoSwitch to English

90s का वो Breakup Song, जो WhatsApp वाले प्यार के जमाने में भी बयां करता है टूटे दिलों का दर्द

90s Breakup Song: 90 के दशक में कुछ गाने ऐसे हैं जो आज भी टूटे दिलों का एहसास कराते हैं। ऐसा ही गाना है, जो ब्रेकअप के दर्द और दिल टूटने की भावना को बखूबी जाहिर करता है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 27, 2025

90s का वो ब्रेकप सॉन्ग, जो WhatsApp वाले प्यार के जमाने में भी देता है टूटे दिलो का एहसास
दिलवाले फिल्म (सोर्स: X)

90s Breakup Song: 90 के दशक की हिंदी फिल्मों ने अपने मशहूर संगीत और दिल छू लेने वाले गीतों से दर्शकों का दिल जीत लिया था। ऐसे ही एक गीत था 1994 में बनी फिल्म 'दिलवाले' का जिसका नाम था 'जीता था जिसके लिए'। ये गाना आज भी उस दौर की यादें ताजा कर देता है और संगीत प्रेमियों के दिल में खास जगह बनाए हुए है। इस गीत को खास बनाने में मेन रोल में थी संगीतकार जोड़ी नदीम-श्रवण और गीतकार समीर ने जिन्होंने इसे अमर कर दिया।

WhatsApp वाले प्यार के जमाने में भी देता है टूटे दिलो का एहसास

ये गीत अरुण (अजय देवगन) और सपना (रवीना टंडन) के सच्चे प्यार की कहानी को बयां करता है। इस गाने में अरुण अपनी प्रेमिका सपना की याद में 'जीता था जिसके लिए' की प्रस्तुति देता है, जो उनके दिल की सच्चाई को दिखाता है। कुमार सानू की खूबसूरत आवाज और नदीम-श्रवण की मनमोहक धुन ने इस गीत को इमोशनल गीत बनादिया है। दरअसल, गाने के बोल, हर सुर प्रेम और दर्द का खूबसूरत संगम है, जिसने सुनने वालों के चेहरे पर आंसू यहां तक कि दर्शकों की आंखें नम कर दी।

मशहूर गीतकार समीर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब यह गीत तैयार हो रहा था, तो नदीम-श्रवण और वो खुद अपने जुनून में इतना खो गए थे कि खुद भी रो पड़े। उन्होंने कहा कि उस समय शर्त लगाई थी कि क्या दर्शक भी वही भाव महसूस करेंगे जो निर्माता-गीतकार महसूस कर रहे हैं। जब वे फिल्म थिएटर में इस गीत को पहली बार देख रहे थे, तो उन्होंने महसूस किया कि उनके संगीत का जादू दर्शकों को भी छू गया है।

कुमार सानू की दिल को छूने वाली आवाज

बता दें कि 'जीता था जिसके लिए' गाने की विशेषता ये थी कि कुमार सानू की दिल को छूने वाली आवाज ने इस गीत को और भी प्रभावशाली बना दिया। नदीम-श्रवण की मधुर कंपोजिशन और समीर के भावपूर्ण शब्दों का ये मेल एक सुखद संयोग साबित हुआ, जिसके रिलीज होते ही चारों ओर चर्चा का विषय बन गया। ये गीत ना केवल कामयाब हुआ बल्कि आशिकों के लिए ब्रेकअप सॉन्ग बन गया।

फिल्म ने अपने संगीत और कहानी

इसके साथ ही 'दिलवाले' फिल्म ने अपने संगीत और कहानी के जरिये दर्शकों का दिल जीता। ये फिल्म महज दो करोड़ रुपये के छोटे से बजट में बनी थी, लेकिन अपने दमदार अभिनय, धड़कते संगीत और मजेदार कहानी के कारण बॉक्स ऑफिस पर करीब 12 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकी। यह सफलता उस समय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थीथी।

बॉलीवुड

27 Sept 2025

