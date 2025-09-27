90s का वो Breakup Song, जो WhatsApp वाले प्यार के जमाने में भी बयां करता है टूटे दिलों का दर्द

ये गीत अरुण (अजय देवगन) और सपना (रवीना टंडन) के सच्चे प्यार की कहानी को बयां करता है। इस गाने में अरुण अपनी प्रेमिका सपना की याद में 'जीता था जिसके लिए' की प्रस्तुति देता है, जो उनके दिल की सच्चाई को दिखाता है। कुमार सानू की खूबसूरत आवाज और नदीम-श्रवण की मनमोहक धुन ने इस गीत को इमोशनल गीत बनादिया है। दरअसल, गाने के बोल, हर सुर प्रेम और दर्द का खूबसूरत संगम है, जिसने सुनने वालों के चेहरे पर आंसू यहां तक कि दर्शकों की आंखें नम कर दी।