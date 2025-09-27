1 घंटा 56 मिनट की वो इमोशनल कहानी, जो बाप-बेटे के मनमुटाव और प्यार से दिल में उतर जाएगी

फिल्म की कहानी एक ऐसे पिता और बेटे की है, जिनमें मनमुटाव के साथ-साथ छुपे एहसास भी हैं। दोनों मुंबई शहर में रहते हैं। फिल्म में अविनाश तिवारी का नाम अमय मेहता है, जो आर्किटेक्ट है। उसे अपने ऑफिस मीटिंग के दौरान अपनी मां के निधन की खबर मिलती है। फिर वो अपने पिता शिव मेहता (बोमन ईरानी) के घर जाता है जहां उसकी बहन अनु मेहता (पूजा सरूप) पिता को अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहती है। शिव और अमय के बीच अनबन के चलते अनु को अकेले अमेरिका जाना पड़ता है। इसके बाद, अनचाहे मन से शिव को अमय के घर में रहना पड़ता है। इन दो दिनों की कहानी ने दर्शकों को रुला दिया है। इन दो दिनों में बहसबाजी के बीच से गुजरता ये रिश्ता सुधरने लगता है।